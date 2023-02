Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El Gobierno andaluz reconoce el 28F a quienes impulsan el crecimiento de Almería viernes 24 de febrero de 2023 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Teatro de la Villa de Huércal- Overa acoge el acto conmemorativo de la entrega de las Banderas de Andalucía, presidido por los consejeros de Agricultura y Sostenibilidad La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, han presidido el acto de la entrega de las Banderas de Andalucía con motivo de la celebración del 28-F. El Teatro de la Villa de Huércal- Overa ha acogido la ceremonia en la que han participado además la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, y el alcalde de esta localidad, Domingo Fernández. La consejera Carmen Crespo ha destacado “el sentimiento de andalucismo moderno” que reina en la provincia de Almería, “un andalucismo compatible con el carácter de identidad propia de Almería y que quiere que Andalucía sea líder en los rankings más importantes como desde hace años se soñaba y que ahora es ya una realidad”. Y es que “hoy ya somos líder en creación de empleo, en exportaciones y en solidaridad”. “Y esto lo encarnan las Banderas de Andalucía que se entregan hoy en esta provincia que tierra del carro con la fuerza que siempre ha tenido y que se siente cada vez más en el centro de las políticas de Andalucía”, ha afirmado Carmen Crespo ha apuntado que el sentimiento de hoy es un “no es un andalucismo incondicional sino reivindicativo, que atiende las necesidades de la sociedad almeriense, por ejemplo, con la Autovía del Almanzora, que va a ser una realidad hasta la A7 este año; con el impulso y la celeridad de la desalación; y con el trasvase Tajo-Segura, que entendemos que debe basarse en informes científicos y no en cuestiones políticas”. Respecto a esta última cuestión, la consejera de Agua ha comentado que “no se pueden quitar recursos hídricos a unos regantes que son un ejemplo de eficiencia hídrica”. Por su parte, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a los galardonados y ha asegurado que con su “trabajo, aportación y tesón” hacen que la provincia de Almería “sea más grande cada día”. “El compromiso que tenéis con Andalucía y con Almería es admirable, así como vuestro recorrido, contribución y esfuerzo para que esta tierra se enriquezca tanto con vuestro buen hacer”, ha añadido. Junto a ello, ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz para seguir construyendo una sociedad “inclusiva, justa y solidaria, basada en la igualdad que inspira el 28F”. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha apelado “al espíritu del 28-F en una conmemoración donde reconocemos a personas e instituciones que promueven con su labor diaria la mejora de Almería y Andalucía”. Martín ha destacado que “el día de Andalucía es más que una celebración. El 28 de febrero es un llamamiento a los andaluces para seguir estando a la altura de las exigencias y mantener ese espíritu de comunidad que nos define”. En este sentido ha afirmado que “cuanto más cuanto más huercalenses seamos, más almerienses seremos, más andaluces nos sentiremos y más orgullosos de ser españoles estaremos. El alcalde, Domingo Fernández, ha agradecido “a la Delegación del Gobierno en Almería de la Junta de Andalucía por elegir Huércal-Overa para este importante evento y a nuestro Presidente Juanma Moreno. Hoy celebramos el 43 cumpleaños desde que nuestra comunidad Autónoma consiguiera su autonomía política del Gobierno central. Y en pocos días celebraremos en Huércal-Overa, los 355 años de nuestra exención de villazgo, donde Huércal-Overa consigue su separación de Lorca y su conversión en villa. Este hecho histórico nos convierte también en Andaluces”. Fernández ha dado la enhorabuena a todos los galardonados “que llevan por bandera el nombre de Andalucía” e invitado a todos “a que nos acompañéis al acto institucional de Exención del Villazgo el próximo jueves 2 de marzo en este mismo teatro, conmemorando la fecha en la que nos hicimos andaluces”. Reconocimientos 2023 Acto acto han asistido alcaldes de la provincia, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, parlamentarios, diputados provinciales, el secretario general de la Subdelegación de Almería y autoridades militares y civiles de la provincia que se han desplazado hasta Huércal- Overa para celebrar el acto del Día de Andalucía en Almería. Los galardonados con las Banderas de Andalucía en Almería son: Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras es para el periódico IDEAL Almería La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido otorgar la bandera de Andalucía en la categoría de las Ciencias Sociales y las letras al periódico IDEAL Almería por una trayectoria intachable en sus 50 años de historia. IDEAL es un emblema en la provincia de Almería, sus páginas reflejan la historia de una tierra, que ha crecido a la misma vez que lo hacían las líneas de este diario.



IDEAL cumple 50 años y aún se dejan entrever los ecos de su espíritu fundacional, basado en una información rigurosa, cercana y contrastada. Este periódico está de forma permanente renovándose, y es que el desafío lo marcan los tiempos que corren. Que un periódico cumpla cincuenta años y siga creciendo es lo más parecido a un milagro y hay que ponerlo en valor, por eso desde el Gobierno andaluz pensamos que este reconocimiento viene a ofrecer parte de lo que la sociedad almeriense debe a un medio de comunicación serio, veraz y capaz de llegar a un público masivo, con un fin común, la objetividad. Bandera de Andalucía de las Artes es para la Recreación histórica Canteros y Caciques en la Lucha por el Mármol Cada primer fin de semana de mayo, Macael vuelve a vestirse de época, volviendo al periodo comprendido entre 1919 y 1947. Nos encontraremos con canteros, arrieros, carreteros, dueños de canteras, fragüeros, chambileros, amoladoras, lavanderas y otros personajes típicos de este tiempo dentro de un espacio lúdico caracterizado con los edificios más representativos de ese periodo. En ellos la representación se mezcla con el público asistente, que tendrá la oportunidad de degustar tapas basadas en la gastronomía tradicional, bailar al compás de la música de la época (Charleston, Pasodobles, Swing), contemplar demostraciones de labores de cantería, fragua, artesanía y escultura, ver cómo bajaban el mármol en carretas de bueyes, comprar productos típicos, escuchar música típica de la época , o celebrar que el pueblo de Macael recupera sus canteras con barriles de vino, como ocurrió en 1947. Con esta recreación histórica se pretende de una manera creativa, amena, lúdica y participativa, dar a conocer que significa ser Cantero en Macael a través del “Pleito de las Canteras”. Un hecho determinante para toda la Comarca del Mármol, por el cual, los canteros y sus familias, tras una prolongada lucha (de 1919 a 1947), recuperan el carácter público de sus canteras, comunales de acuerdo con la tradición heredada de época musulmana, frente a su intento de privatización por parte de los caciques locales. Bandera de Andalucía del Deporte es para la Unión Deportiva Almería



La Unión Deportiva Almería consiguió la pasada temporada el ascenso a Primera División de la Liga Santander, la máxima categoría del fútbol español. El 29 de mayo y frente al Leganés en el Campo de Butarque, se logró el ansiado ascenso y lo hacía además el club rojiblanco como campeón de la Liga SmartBank, la conocida Segunda División. La ciudad y provincia al completo vibraron y disfrutaron del título y del deseado ascenso, volcándose con el equipo en los distintos actos conmemorativos y festivos que se organizaron en la capital almeriense. Jugar en Primera División es además de un lujo para los aficionados al deporte rey, una importante promoción turística y fuente de ingresos para Almería. El club, cuyo propietario es Turki Alalshikh, se encuentra inmerso en la renovación del Estadio Power Horse y además tiene fraguado un ambicioso proyecto deportivo que incluye nuevas instalaciones deportivas para las distintas categorías. Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia es para don Fernando Rubio García y para la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores, por sus 100 años Fernando Rubio es presidente de la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, presidente de la Comunidad de Regantes El Saltador de Huércal-Overa, vicepresidente del SCRATS y vicepresidente de Aguas del Almanzora. Es un claro defensor de la solidaridad con el agua entre territorios y lleva más de 3 décadas dedicadas al mundo del agua y defendiendo los sistemas de regadío establecidos en el levante peninsular e impulsando medidas que ayudan al uso eficiente del agua de riego en Almería. Si algo caracteriza a la provincia de Almería no es sólo su clima semiárido, sino también la eficiencia que se ha hecho de un bien escaso y preciado como es el agua, ya que consume la mitad de agua que la media del resto de la agricultura española, con una huella hídrica hasta 20 veces menor. Fernando García lucha a diario para lograr garantizar el agua a 24.000 has. de regadío en las comarcas del levante y el Almanzora que dan empleo a más de 15.000 personas entre agricultores, trabajadores del campo y trabajadores de las empresas auxiliares de la agricultura y de ahí que sea el escogido para recibir la Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia. Pero esta bandera también va a recaer en la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, es una tradicional hermandad penitencial de la Semana Santa almeriense, cuya historia se remonta al 7 de abril de 1923, aunque algunos datos históricos apuntan a una Procesión del Entierro en el siglo XVIII.

Aunque es más conocida popularmente por sacar en procesión los pasos del Cristo Yacente y de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores cada Viernes Santo de la Semana Santa en Almería, durante todo el año realiza una importante labor caritativa y de acción social para socorrer a las personas más desfavorecidas. Gracias a esa “Bolsa de Caridad”, la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores realiza diferentes acciones y campañas tendentes a ayudar a las principales instituciones de caridad cristiana almerienses en su labor para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Precisamente este año 2023 la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores celebrará su centenario fundacional.

Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa es para Juan Antonio Díaz Planelles, director general y fundador de Agroiris, SAT Juan Antonio Díaz Planelles inició su actividad en la comercialización agrícola de la mano de Francisco Sánchez que posteriormente se convertiría en su suegro. Los primeros pasos comerciales los dio en el mundo de la uva de mesa antigua o “Uva de Ohanes”. Posteriormente Francisco Sánchez fue contratado por la red Merco siendo su destino “Mercoalmeria” en El Ejido y posteriormente Díaz PLANELLES recaló en esta empresa estatal donde ya inició su contacto con la venta de hortalizas. Siendo Díaz Tascón el responsable de Merco, PLANELLES fue trasladado a Barcelona donde se forjó como agente comercial aportando ya excelentes resultados. Cuando la Red Merco inició su proceso de desaparición, un grupo de agricultores de El Ejido creó la SAT Agromurgi donde Juan Antonio Díaz hizo tandem con el recientemente desaparecido Juan Antonio Petit, el primero comercial y el segundo, gerente. Tras varios años de éxito y crecimiento continuo, Planelles abandona la disciplina de Agromurgi y crea en 1994 SAT Agroiris partiendo de cero. Con un grupo de agricultores puso en marcha este proyecto que hoy es un ejemplo de gestión al consagrarse tras varios procesos de fusión con empresas de la zona como Mayba y Ejidoluz, entre otras y la adquisición de las instalaciones de Agro Río 12 de Adra, Femago Níjar o Campoalmería en El Ejido. En los últimos 30 años Planelles ha consolidado una empresa que da trabajo a 1.500 personas, tiene 700 socios agricultores y factura entre 150-200 millones de euros anuales dependiendo de volúmenes o precios. Hoy está plenamente consolidada. Bandera de Andalucía de la Ciencia y la Salud es para la doctora Gema Esteban Bueno Gema Esteban Bueno es médico de familia UGC Almería Periferia, profesión que compagina desde 1998 con la investigación y visualización de las enfermedades raras, en concreto su labor se centra en el Síndrome de Wolfram , siendo en este sentido, presidenta y fundadora de la Asociación Española para la Investigación y ayuda al Síndrome de Wolfram (fundada en 1999). Coordinadora del Grupo Clínico español del Síndrome de Wolfram. Miembro del equipo de investigación laboratorio de antropología social y cultural (LASC) (HUM-472 grupos PAIDI). Miembro del comité científico de ORPHANET. Miembro de grupo de trabajo SEMFYC genética Clínica y enfermedades raras. Coordinadora del Grupo SAMFYC Genética Clínica

y Enfermedades Raras. Miembro del comité Asesor del Plan Andaluz de Enfermedades Raras. Miembro del comité asesor del Plan estratégico de Medicina Personalizada y de Alta Precisión. Destaca su labor en lograr la atención biopsicosocial de las enfermedades raras en concreto en el Síndrome de Wolfram y la visualización del importante del papel de la atención primaria en estas entidades. Su lema siempre ha sido “deben de trabajar conjuntamente familias y profesionales. Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia es para la Diputación Provincial de Almería por sus 200 años La Diputación Provincial de Almería conmemora este año su bicentenario. La institución supramunicipal celebra 200 años al servicio a los vecinos de la provincia. La Diputación es un cauce de participación en la vida pública muy cercano para los ciudadanos, principalmente para los que habitan en los municipios de menor población, ejerciendo sus competencias con una efectividad que quizá ninguna otra institución tiene, además de ofrecer un mínimo coste público y una gran transparencia en todos los servicios que presta. Su origen se remonta a los debates congresuales entre Baza y Almería acerca de los límites jurisdiccionales y especialmente, sobre la capitalidad de la nueva demarcación oriental, un pulso que finalmente se decantó por Almería en 1822, gracias a la pujanza de la minería del plomo a su condición litoral y ser sede de la Diócesis urcitana. Esta administración además de encargarse de la asistencia electrónica, gestión tributaria y planeamiento, extinción de incendios, mejora de infraestructuras urbanas y obras de equipamientos, prestación de servicios sociales, talleres de empleo además de otros servicios relacionados con el deporte, el turismo o la cultura, ayuda a los pequeños ayuntamientos a dignificar su carácter público. Bandera de Andalucía al mérito medioambiental es para la Asociación "Pastores por el Monte Mediterráneo"

La asociación Pastores por el Monte Mediterráneo es un colectivo diverso de profesionales reunidos para colaborar en la puesta en valor y el impulso del pastoralismo mediterráneo. Entre ellos se encuentran pastores y ganaderos que colaboran con la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA), técnicos forestales y agentes de medio ambiente con competencias en la gestión y defensa de los espacios naturales, así como el equipo de investigación “Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Inspirada por el ejemplo del CERPAM del sudeste francés, la asociación Pastores por el Monte Mediterráneo nace en 2009 con el fin de dar un mayor respaldo y atención al sector de la ganadería extensiva, necesarios para su fortalecimiento y adaptación a las nuevas demandas sociales, como son los productos de calidad ligados al territorio y beneficios ambientales tales como la reducción del riesgo de incendios o el fomento de la biodiversidad. Bandera de Andalucía a los Valores Humanos es para el Banco de Alimentos de Almería El Banco de Alimentos es una organización sin ánimo de lucro, basada principalmente en el voluntariado y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlo entre las personas necesitadas a través de asociaciones, evitando cualquier desperdicio o mal uso. La finalidad social de la entidad es la lucha contra el hambre en la provincia de Almería. El perfil de los beneficiarios a los que se dirige esta Fundación son personas que están en el umbral de la pobreza, marginación y riesgo de exclusión social, población inmigrante, en definitiva personas necesitadas o marginadas sin recursos.

La Fundación Banco de Alimentos de Almería promueve la generosidad de las empresas en beneficio de los más débiles de nuestra provincia, atendiendo las necesidades alimenticias de aquellas personas de nuestra sociedad más desfavorecidas y cuya situación de extrema precariedad les hace absolutamente dependientes de organizaciones como esta. La Bandera de Andalucía en reconocimiento a la Especial Trayectoria es para Michael Thomas, director de la OCAL, y para Hermelindo Castro Nogueira, ex presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Michal Thomas. Hablar de Michael Thomas es hablar de sinfonías, de partituras, de armonía, de ritmo, y sentimiento, porque él transmite eso, sentimientos a través de sus manos, capaz de dirigir orquestas como la Orquesta Sinfónica de Bochum, la N8 Symphony de Londres, la Britten-Pears Orchestra, la Filarmónica de Málaga, la Orquesta Ciudad de Almería, la Joven Orquesta del Sur de España y la Orquesta Bética de Cámara. Thomas es británico, pero su amor por esta tierra nació hace muchos años, cuando decidió cambiar las frías y lluvias tardes londinenses, por los brillantes, cálidos y luminosos atardeceres de Almería. Director, compositor, violinista y arreglista, Michael Thomas ha sabido transmitir a nuestra provincia un legado musical, que desde el Gobierno andaluz no podemos dejar de poner en valor. Hermelindo Castro. Una bandera que también va a recibir Hermelindo Castro Nogueira, ex presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Doctor en Ciencias Biológicas y profesor del Departamento de Biología y Ecología de la UAL. Primer director provincial de la Agencia de Medio Ambiente en Almería (1985-1994). Fue director general de la Red de Espacios Naturales Protegidos (2000-2004), del Instituto Andaluz del Agua (2004-2008) y del Centro Andaluz de Evaluación y Seguimiento del Cambio Global. También coordinó la Comisión científica de Doñana durante cuatro años y fue presidente de Europarc-España otros cuatro años. Coautor de más de veinte libros sobre aspectos naturales andaluces y sus ecosistemas, treinta artículos en revistas científicas y numerosos artículos de divulgación científica. Director de una quincena de proyectos de ecología aplicada, gestión de recursos naturales, conservación de la naturaleza y valoración entre otros del Cabo de Gata. Figura querida y respetada en el mundo científico y medioambiental almeriense: se le reconoce como promotor de la declaración del Parque Natural Cabo de Gata Níjar (1987) y también su contribución a la creación de la Consejería de Medio Ambiente.

