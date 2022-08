Almería El Gobierno de España transfiere a Almería 676.470,34 € para reforzar sus políticas contra la violencia de género jueves 11 de agosto de 2022 , 18:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A nivel andaluz, la transferencia alcanzará este año los 7,5 millones de euros. Desde 2018, los ayuntamientos andaluces han visto incrementadas las transferencias del Pacto de Estado en casi un 40% Los 103 municipios de Almería contarán este ejercicio con 676.470,34 euros procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para reforzar sus políticas para la erradicación de la violencia machista, unos fondos que podrán ejecutarse desde el 1 de julio de este año hasta el 30 de junio de 2023. La cifra supone un incremento de 128.165,36€ respecto a la transferida el año pasado, es decir, un 18,9% más que en 2021. En total, Andalucía ha recibido 7,5 millones de euros para la continuidad o el desarrollo de programas dirigidos a la erradicación de la violencia machista. En la provincia, los municipios que recibirán más fondos del Pacto de Estado serán Almería capital (121.084,10 €); El Ejido (33.231,11€); Níjar (23.924,81€); Vícar (23.205,76€); Cuevas del Almanzora (21.943,10 €); Pulpí (20.185,07€) y Roquetas de Mar (19.007,47). El subdelegado suplente, Juan Ramón Fernández, ha subrayado “la importancia de dotar a los ayuntamientos de los medios suficientes para erradicar la violencia machista, ya que son la administración más cercana a las víctimas y quienes deben tener en su poder las herramientas necesarias para educar y formar en igualdad”. Entre los proyectos y programas que pueden desarrollar los municipios se encuentran la realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia de género contra las mujeres y elaboración de materiales para ofrecer información en materia de violencia contra las mujeres. También pueden promover las unidades de apoyo en el ámbito local, mesas de coordinación local o instrumentos de cooperación y coordinación similares; apoyar y contribuir al ejercicio de sus funciones por las unidades de apoyo; reforzar los servicios municipales de atención e información a víctimas de violencia contra la mujer. Igualmente, los consistorios pueden realizar actuaciones encaminadas a la formación especializada continuada de profesionales del ámbito local, en materia de igualdad entre mujeres y hombres y en las formas de violencia contra la mujer; reforzar los cuerpos de la Policía Local adheridos al Sistema VioGén o los puntos de encuentro familiar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

