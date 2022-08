Provincia Correos garantiza la calidad de su servicio en la provincia de Almería jueves 11 de agosto de 2022 , 18:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Correos toma las medidas organizativas necesarias para garantizar plenamente la prestación de los servicios postales y de paquetería y la atención al público en toda la provincia de Almería. La adecuación de los medios a las necesidades es una acción permanente para Correos en la que se aplican criterios de optimización y eficiencia, sin olvidar el compromiso con los niveles de calidad en la prestación del servicio postal universal que la Compañía debe alcanzar. Para ello, hay una previsión de contratos necesarios para atender ausencias planificadas por vacaciones del personal, así como para atender ausencias por enfermedad. Estas actuaciones se enmarcan en las medidas organizativas de la compañía para adaptar la plantilla a la evolución del tráfico de envíos, que es fluctuante, determinando las necesidades de personal necesario y equilibrando las cargas de trabajo en el conjunto de las unidades para conseguir una mayor racionalidad entre las distintas zonas de reparto, de manera que permita hacer frente a las cargas actuales, al mismo tiempo que se facilita la cobertura del absentismo y de otras contingencias que puedan surgir, con el objetivo de mantener los compromisos de entrega de los envíos en los plazos contratados con los clientes para cada tipo de producto y el respeto a las condiciones laborales del personal. En cualquier caso, la determinación de los recursos es una actuación dinámica, por lo que, si se detectan nuevas necesidades, se asignan los medios precisos para ofrecer un servicio postal universal que cumpla los requerimientos de calidad con los que está comprometida Correos. Correos garantiza su prestación en las mismas condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación que establece la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal (art. 1,2, art. 2 y art. 22.1). Por otra parte, debido a la sucesión de días en los que estamos registrando temperaturas anormalmente elevadas (olas de calor), Correos ha puesto en marcha medidas de protección para todos los empleados y empleadas de reparto, con el fin de salvaguardar su salud y seguridad. De este modo, las unidades de reparto de las zonas geográficas afectadas por avisos meteorológicos de riesgo naranja (riesgo importante) y rojo (riesgo extremo) por altas temperaturas conforme al mapa de avisos de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), aplicarán, para esos días en concreto, las siguientes medidas organizativas: la plantilla del turno de mañana no realizará labores de reparto domiciliario más allá de las 13 horas y, en cuanto al turno de tarde, las labores de reparto domiciliario no se iniciarán hasta las 17:00 horas. Independientemente de estas medidas concretas en las zonas y días con alerta naranja y roja, con carácter general Correos dispone del Protocolo de actuación ante condiciones climatológicas adversas. En este sentido, los trabajadores cuentan con infografía informativa que pueden consultar sobre los riesgos del calor, sobre cómo prevenir los golpes de calor, sobre cómo actuar ante un golpe de calor en materia de primeros auxilios, así como el resto de formación preventiva obligatoria. Por otro lado, en cuanto al vestuario, las prendas de reparto del uniforme de verano son prendas de tejidos técnicos especiales frente al calor, tanto los polos como los pantalones de reparto, como también las gorras para proteger la cabeza. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

