El Gobierno de Sánchez niega Next Generation para la planta de residuos

lunes 23 de enero de 2023 , 07:42h

Aseguran desde el Gobierno que no se ajusta a las bases, aunque hay una línea para la gestión de residuos

El Gobierno de Pedro Sánchez niega que los Fondos Next Generation puedan servir en la ciudad de Almería para financiar mejoras en la planta de residuos, que como se recordará, ardió el pasado mes de septiembre de 2022.

El Gobierno central niega que las bases de dichos fondos puedan contemplar esta posibilidad, si bien Noticias de Almería, ha encontrado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas por valor de 192 millones de euros para impulsar la implantación de proyectos de economía. Esta medida entró en vigor el pasado 8 de diciembre.

Según la orden, que ha sido publicada en el BOE, se concederán subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, contemplándose cuatro categorías de actuaciones subvencionables, siendo una de ellas, de modo específico la mejora de la gestión de residuos, así como la reducción del consumo de materias primas vírgenes, el ecodiseño y puesta en el mercado de productos realizados bajo esquemas de ecodiseño, también la mejora de la gestión de residuos y la transformación digital de procesos que permita mejorar la trazabilidad de productos y sus residuos, favorezcan la eficiencia del uso de los recursos o reduzca la generación de residuos.

De este modo, las ayudas responden a lo establecido en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) en Economía Circular, aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de marzo de 2022, el cual comprende 2 líneas de acción, una enfocada en actuaciones sobre sectores clave (textil, plástico y bienes de equipo para energías renovables) y otra dirigida a actuaciones transversales para impulsar la economía circular en las empresas.

Así, esta convocatoria se enmarca en la línea 2 del PERTE y será financiada con los fondos “Next Generation”, según lo dispuesto en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esto se ha conocido a raíz de la respuesta dada por el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, a los parlamentarios de Vox por Almería, que se interesaban por la situación de la plata de residuos de la capital.

El consejero indicó que la Delegación Territorial emitió una Resolución Provisional de Depósito Directo en Vertedero al resultar de interés general para la ciudadanía; mientras que los residuos de recogida selectiva fueron derivados a plantas de tratamiento externas, como consecuencia del incendio.

Por otro lado, el consejero informó que la Delegación Territorial solo tiene competencias para evaluar la modificación ambiental para la aprobación o ejecución de las obras contempladas en los proyectos de nueva construcción de la planta.

“No obstante, desde la Consejería se ha consultado con el Ministerio del ramo la posibilidad de financiar la construcción con fondos Next Generation y la contestación ha sido que no es posible al no ajustarse a las bases”, responde el consejero, si bien, como hemos recogido aquí, existe una línea concreta a la que podría ajustarse la inversión.