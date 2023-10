Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP quiere conocer el grado de cumplimiento de los PGE en Almería

miércoles 11 de octubre de 2023 , 13:34h

El PP presenta una batería de preguntas en el Congreso para conocer la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2023. Diputados y senadores denuncian que el Gobierno de Sánchez debe a Almería más de 1.400 millones en inversiones no ejecutadas en los últimos cinco años

Los diputados nacionales del PP de Almería Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, y los senadores Luis Rogelio Rodríguez y Jesús Caicedo, han anunciado esta mañana que el Grupo Popular ha presentado una batería de más de 20 preguntas en el Congreso para conocer la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2023 en la provincia de Almería.

Una ejecución con la que en el PP no son optimistas teniendo en cuenta que según Hernando “la deuda del Gobierno sanchista con Almería asciende a más de 1.400 millones que ha dejado de ejecutar en los últimos cinco años, de los que más de 1.200 millones corresponden al AVE, lo que ha provocado una gran preocupación en el Gobierno Andaluz y en la UE ante la no utilización por parte de España de los Fondos Europeos y Next Generation”.

A pesar de ello, y de que el Congreso está “clausurado por la mayoría socialcomunista” los diputados del PP señalan que seguirán velando por los intereses de la provincia y esperan que cuanto antes se les de la información solicitada para conocer cuál es la realidad de las inversiones en Almería.

Tanto Rafael Hernando como Ana Martínez Labella han dejado claro en sus intervenciones que se está produciendo una situación que no tiene precedentes en la historia democrática y parlamentaria del país, y han calificado de incomprensible que una semana después de que Pedro Sánchez fuera designado candidato y tras un mes criticando los plazos de la investidura de Feijóo, sigamos sin tener fecha para el debate en el Congreso.

“Sánchez lleva ya más de un mes negociando con los independentistas y seguimos sin saber cuándo acudirá a la investidura. Se está produciendo una deriva autocrática clara por parte del sanchismo que intenta disimular su situación de perdedor en las elecciones con el cierre del Congreso de los Diputados. Además, según el reglamento del Congreso se establecen diez días para crear las comisiones y han pasado dos meses y todavía no se han constituido”, ha señalado.

Rafael Hernando ha tachado la situación de “grave” porque según ha explicado “el Gobierno está utilizando el cierre del Congreso para evitar y eludir el control de las negociaciones que Sánchez está llevando a cabo con otras fuerzas políticas para comprar su investidura a cambio de la amnistía, del referéndum y por supuesto del dinero que se incluirá en los presupuestos”.

Ataque a Israel

Por su parte, el senador del PP Luis Rogelio Rodríguez ha trasladado la “condena del PP a los ataques sufridos por la población israelí” y ha mostrado su solidaridad con las víctimas

Rodríguez-Comendador ha asegurado que es “muy preocupante” que el Gobierno haya mostrado de nuevo división en este asunto y que haya socios de Sánchez que no sean capaces de hablar de actos terroristas.

Ante esta situación el senador del PP ha señalado que su partido ha solicitado en ambas Cámaras la comparecencia del ministro de Exteriores para que informe a los grupos y a la ciudadanía de la situación y de la posición del Gobierno ante el ataque terrorista de Hamas a Israel. Y espera que también explique por qué España, que ostenta la presidencia de la UE, no ha formado parte de la declaración conjunta firmada por EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

Día de la Hispanidad

Por último, el diputado del PP Rafael Hernando se ha referido al Día de la Fiesta Nacional que se celebra mañana 12 de octubre y ha señalado que “el presidente del Gobierno no tendría que tenerle miedo si cumpliera con sus funciones constitucionales”

Hernando ha criticado la modificación del recorrido del desfile y la eliminación de las tribunas del público por parte del Gobierno y ha calificado de “miserable” que intenten manipular la realidad y evitar la contestación de la calle en un estado democrático.

“Deseo que mañana sea un gran día para todos los españoles y que ni las acciones preventivas de Sánchez, ni la manipulación de RTVE, nos impidan disfrutar de un gran día para el conjunto de la nación española”, ha concluido.