El Gobierno dice que están en ejecución todas las obras del AVE en Almería

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha supervisado hoy en Almería los trabajos que desarrolla Adif Alta Velocidad (Adif AV) en los tramos de integración del ferrocarril en Almería Río Andarax- El Puche y el soterramiento de la vía a su paso por esta última barriada. Ambos tramos han sido ejecutados por Adif AV por encargo de la Sociedad Almería Alta Velocidad.



En su visita José Luis Ábalos ha comprobado que estos trabajos están prácticamente finalizados, a falta de remates de vía y de instalaciones y pendiente de la fase de pruebas y de la verificación de la documentación correspondiente por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Tras estos trámites y la autorización de puesta en servicio de la AESF, las circulaciones ferroviarias podrán recuperar su trazado completo hasta la estación intermodal de Almería, evitando así el trasbordo actual necesario desde la estación de Huércal-Viator hasta la capital.



Estas obras son claves para el acceso del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, así como para la recuperación del tráfico ferroviario en ancho convencional a través de la línea Linares-Almería.



Hay que destacar que, desde junio de 2018, en la LAV Murcia-Almería se han licitado actuaciones por importe de 1288 millones de euros, mientras que las adjudicaciones se elevaron a 893,3 millones de euros (IVA incluido).





Tramo Río Andarax-El Puche

Este tramo, junto con la integración en el Puche, permite la reposición de la entrada del ferrocarril convencional en Almería. Se trata de un tramo de 1.625 m de longitud. Los trabajos se han desarrollado por importe de 8,36 millones de euros (IVA incluido).



En el tramo Río Andarax-El Puche los trabajos de plataforma ferroviaria se encuentran prácticamente finalizados estando únicamente pendiente finalizar la conexión de la reposición subterránea de una línea eléctrica y la colocación del cerramiento perimetral de la obra, actividades que no tienen afección sobre los trabajos de montaje de vía al desarrollarse fuera de la plataforma ferroviaria.



Actualmente se está finalizando el montaje de vía y la adecuación de las instalaciones ferroviarias que conforman el subsistema de control mando y señalización.



Los trabajos ya finalizados comprenden las últimas actuaciones de movimiento de tierras, canalizaciones, drenaje y reposición de servicios afectados de cara a una próxima finalización de los trabajos, destacando las siguientes:







· Plataforma ferroviaria: Extendido de capa de forma y subbalasto, canalizaciones de seguridad y señalización.



· Drenaje longitudinal: cunetas de pie de plataforma.



· Reposiciones de servicios de abastecimiento.



· Extendido de balasto y colocación de traviesas polivalentes y carril.





Tramo de integración en El Puche

Las obras de integración del ferrocarril en Almería y de supresión del paso a nivel existente junto a la barriada de El Puche se han desarrollado en una longitud de 1.150 m y cuentan con una inversión de 16,97 millones de euros (IVA incluido).



Los trabajos de plataforma ferroviaria se encuentran finalizados. Actualmente se está finalizando el montaje de vía y la adecuación de las instalaciones ferroviarias que conforman el subsistema de control mando y señalización.



Los trabajos concluidos suponen la integración del trazado ferroviario de unos 390,4 m, con un notable aumento de 220 m de longitud respecto a la proyectada inicialmente. Además, se han añadido una serie de mejoras en la ejecución del colector de drenaje del túnel para minimizar la afección en superficie con grandes zanjas, evitando afecciones a canalizaciones eléctricas de alta, media y baja tensión y telecomunicaciones y minimizando las afecciones al tráfico viario.





Las últimas actuaciones realizadas en este tramo son las siguientes:



· Construcción de andenes, canalizaciones ferroviarias, colector central de drenaje y otros remates interiores, como aceras y pasamanos del túnel.



· Remates de urbanización en la superficie: señalización horizontal y vertical nueva Glorieta El Puche y viales de acceso. Reapertura de calles al tráfico rodado y nuevo acerado.



· Extensión de balasto y colocación de traviesas polivalentes e inicio de la instalación del carril.





Recuperación de la conexión ferroviaria hasta Almería



La finalización de ambos tramos contiguos permitirá la recuperación del tráfico ferroviario de la línea Linares-Almería hasta la ciudad almeriense, evitando el trasbordo necesario en estos momentos entre esta estación y la de Huércal-Viator, que está funcionando como estación término provisional desde el comienzo de las actuaciones.



Dichos tramos incluyen la ejecución de plataforma prevista para vía doble, aunque en esta primera fase solo se dispondrá de una vía única en ancho ibérico para dar continuidad a la línea Linares-Almería y recuperar de este modo la conexión ferroviaria con la estación del centro de la ciudad.



Una vez que se ponga en servicio el nuevo enlace con la autorización previa de la AESF, la estación de Huércal dejará de funcionar como punto de transferencia entre el ferrocarril y el autobús que en este momento realiza una función sustitutiva para el traslado de viajeros entre ambas estaciones.



En estas fechas se está en proceso de elaboración de la documentación necesaria de ambas actuaciones, tramo Río Andarax-El Puche e Integración del ferrocarril en el Puche, para solicitar la autorización de puesta en servicio en la AESF. Próximamente comenzará el inicio de la preceptiva fase de pruebas.



El diseño de las obras actualmente en marcha y a punto de completarse es plenamente compatible con el objetivo global del Corredor Mediterráneo y en particular con el esquema técnico de vías previsto. En fases posteriores se podrá realizar la futura conexión con Murcia, sin ningún problema, a través de la nueva línea de alta velocidad actualmente en construcción mediante tramos que están en distintos grados de avance, algunos incluso con las obras de plataforma finalizadas.





Avance los tramos de alta velocidad

Por otra parte, continúa el avance de las obras en ejecución de los tramos de alta velocidad a su paso por la provincia de Almería: Pulpí-Vera, Los Arejos-Níjar y Níjar-Río Andarax, adjudicados por un importe global de 371,82 millones de euros (IVA incluido). Esto se suma al tramo Vera-Los Arejos, cuyas obras de plataforma ya se han finalizado. El estado de estos tramos de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, que suman 96,8 km, es el siguiente:





Pulpí-Vera

Con una longitud de 25,7 km, atraviesa los términos municipales de Pulpí, Cuevas del Almanzora y Vera. Comprende la ejecución de 10 viaductos, 1 falso túnel de 290 metros, 10 pasos superiores y 5 pasos multifuncionales, además de multitud de pasos inferiores para dar continuidad a los servicios, riegos y tráficos de la zona.



Estas obras se encuentran en ejecución y tienen un presupuesto de adjudicación de 146,64 millones de euros (IVA incluido). Se están realizando obras de drenaje y pasos inferiores, de grandes dimensiones, por lo que se están llevando a cabo ferrallados y hormigonados de losas inferiores, muros, aletas y losas superiores.



Se han realizado los trabajos de desbroce y saneo de la plataforma, y se han iniciado los trabajos de desmonte y terraplén de la plataforma ferroviaria y de los viales y caminos de servicio. También se están realizando gestiones para la reposición de riegos afectados, así como de otros servicios eléctricos, telefónicos, servidumbres de abastecimiento y saneamiento.





Vera- Los Arejos

Tramo de 27,8 km. Las obras de plataforma en este tramo están finalizadas.





Los Arejos-Níjar

Las obras del tramo Los Arejos-Níjar, de 17,8 km de longitud, fueron adjudicadas por importe de 118,52 millones de euros (IVA incluido). En este tramo, que atraviesa los términos municipales de Sorbas y Lucainena de las Torres, está prevista la ejecución de 10 viaductos, 11 pasos inferiores, y 5 pasos superiores.



Actualmente se están ejecutando obras de drenaje y pasos inferiores, de grandes dimensiones, por lo que se están llevando a cabo ferrallados y hormigonados de losas inferiores, muros, aletas y losas superiores.



Ya se han realizado los trabajos de desbroce y saneo de la plataforma, y se han iniciado los trabajos de desmonte y terraplén tanto de la plataforma ferroviaria como de los viales y caminos de servicio. También han comenzado las reposiciones de servidumbres afectadas, así como las gestiones para la reposición de los servicios eléctricos, telefónicos, de abastecimiento y saneamiento afectados.





Níjar-Río Andarax

El tramo Níjar-Río Andarax, de 25,5 km, discurre íntegramente en la provincia de Almería, atravesando los términos municipales de Níjar, Viator, Huércal de Almería y Almería. Las obras se adjudicaron por importe de 106,65 millones de euros (IVA incluido).



El tramo incluye 16 viaductos, que suponen una longitud total de 5,05 km y un túnel excavado mediante método belga de 878 m de longitud. Además, para garantizar la permeabilidad territorial se van a construir 9 estructuras para paso de caminos bajo la plataforma ferroviaria, 4 estructuras de paso superior sobre la plataforma ferroviaria y 58 obras de drenaje transversal.



Se están ejecutando obras de drenaje y pasos inferiores de grandes dimensiones, por lo que se están llevando a cabo ferrallados y hormigonados de losas inferiores, muros, aletas y losas superiores.



Los trabajos de desbroce y saneo de la plataforma, ya se han realizado, y se han iniciado los trabajos de desmonte y terraplén tanto de la plataforma ferroviaria como de los caminos de servicio y viales afectados.



Se han iniciado las reposiciones de servidumbres afectadas, así como las gestiones para la reposición de los servicios eléctricos, telefónicos, de abastecimiento y saneamiento afectados.



Se están ejecutando las cimentaciones y los alzados de estribos del Viaducto sobre la rambla de Inox, Viaducto Hoya de la Gitana, y el Viaducto sobre las ramblas del Maltés.



Objetivos Desarrollo Sostenible

Todas estas actuaciones que Adif y Adif AV están desarrollando en la provincia de Almería contribuyen al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, como son el número 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, y el número 11, que persigue proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. También ayuda al número 8, por su contribución al crecimiento económico y el empleo.





Financiación europea

La Línea de Alta Velocidad Almería-Murcia está cofinanciada



- En el período 2007-2013 por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER, la redacción de proyectos y las obras de plataforma del tramo Vera-Los Arejos, con una ayuda de 321,7 millones de euros, y, dentro del P.O. De Murcia, la redacción de proyectos y las obras de plataforma del tramo Alhama-Lorca con una ayuda de 25,5 millones de euros.



- En el período 2014-2020 por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible, la ejecución de actuaciones de plataforma en los tramos Nomduermas-Vera, Los Arejos-El Puche con una ayuda estimada de 560,0 millones de euros. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

