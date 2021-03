Almería Ábalos no aclara el futuro de la antigua estación de ferrocarril jueves 18 de marzo de 2021 , 13:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En su visita a Almería, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha estado en las obras de rehabilitación de la estación histórica de Almería, concluidas a principios de mes y que ha supuesto una inversión del Ministerio de más de 2 millones de euros, financiados con fondos del 1,5% Cultural. Estas obras han servido para rehabilitar tanto las fachadas del edificio como el vestíbulo.



Por esta estación histórica circulaban trenes cargados de hierro procedente de las minas de Alquife, en Granada, hacia el Cable Inglés y el Cable Francés, los dos históricos cargaderos del puerto de la ciudad, buscando una salida hacia el mar.



Y, precisamente con la visita a las obras de restauración de la plataforma del conocido como Cable Inglés en el Puerto almeriense, donde Mitma ha invertido 2,5 millones de euros, el ministro ha concluido su visita a Almería.



Con actuaciones como estas, se demuestra el compromiso del Gobierno de proteger y salvaguardar el Patrimonio Cultural Español, en el marco del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, Actuaciones del 1,5% Cultural. Una de las cuestiones que más interesan a los almerienses en relación a la estación es su futuro, y más concretamente si será cedida al Ayuntamiento para que le de algún tipo de uso, o no, y en todo caso, que piensa hacer el ministerio con ella, y de esto -al menos en el comunicaco oficial de la visita remitido a los medios de comunicación- no se dice nada. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

