Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía El Gobierno invierte 28 millones en la conservación de 182 kilómetros de carreteras de Almería martes 27 de junio de 2023 , 19:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Consejo de Ministros aprueba licitar el contrato con una duración inicial de tres años, que se enmarca en el programa de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado para garantizar las condiciones de circulación, vialidad y seguridad.. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones. Mitma introduce novedades en los pliegos para promover la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de la actividad de la Dirección General de Carreteras, que actualmente emite 71.640 toneladas de CO2 anuales. El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha autorizado la licitación de un contrato para la conservación y explotación de hasta 182 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en la provincia de Almería, con un valor estimado de 28,04 millones de euros (IVA no incluido). La duración es de tres años, con posibilidad de una primera prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. En el marco de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, el Ministerio ha incluido objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono en los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera. Asimismo, se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración. Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido Mitma. Este contrato autorizado hoy, destinado al mantenimiento y conservación de 182 km de carreteras que incluyen 98,2 km de autovías, se enmarca en el programa de Mitma para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la RCE, asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Se actuará sobre el sector nº 2, que incluye las siguientes carreteras: - Autovía A-7 del Mediterráneo. Tramo Cuesta Colorá-Límite provincial con Murcia; entre los puntos kilométricos (PP.KK.) 662,900 y 761,100 - Carretera N-340A. Varios tramos: o Intersección A-92 (enlace 376)-Sorbas; entre los PP.KK. 463,700 y 494,565. o Sorbas-Los Gallardos; entre los PP.KK. 497,620 y 519,650 o Los Gallardos-Intersección A-7 (Enlace 704); entre los PP.KK. 520,200 y 523,600. o Enlace 682 a Huércal-Overa; entre los PP.KK. 547,770 y 553,000. o Huércal-Overa a enlace 669 de la autovía A-7; entre los PP.KK. 556,740 y 560,150. o Intersección A-7 (enlace 664)-Límite provincial Murcia; entre los PP.KK. 565,600 y 566,900. - Carretera N-341. Tramo Venta del Pobre-Puerto de Carboneras; entre los PP.KK. 0 y 17,570. Características del modelo de conservación El nuevo modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos. A través de ellos, se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad. El pasado año se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos. En cuanto a los criterios relativos a la mitigación y compensación de la huella de carbono introducidos ahora en los pliegos, el objetivo es que las empresas adjudicatarias alcancen el balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.