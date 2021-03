El Gobierno no tiene fecha para recuperar la desaladora del Bajo Almanzora

jueves 04 de marzo de 2021

Desde 2012 está inutilizada por unas inundaciones y en 2016 el PSOE exigía al Gobierno central del PP que la reabriera “sin más dilación”





El Gobierno central que preside Pedro Sánchez reconoce que no tiene fecha para la reapertura de la desaladora del Bajo Almanzora, y eso que a primeros de febrero “vendió” como un éxito que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el viernes 29 de enero la licitación de las obras para la protección de la planta en término municipal de Cuevas del Almanzora, inutilizada desde las riadas del año 2012.



La actuación salió por un presupuesto base de licitación de 9,3 millones de euros y se establece un plazo de 18 meses para su ejecución.



Esta reparación ha de desarrollarse posteriormente a la mejora de la protección de la desaladora frente a inundaciones, lo que se recoge en un proyecto constructivo independiente recientemente aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.



Según ha informado el Gobierno al Partido Popular, Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED) “está dando los pasos necesarios para reparar y poner en servicio la planta desaladora de Bajo Almanzora, cuyo Anteproyecto de reparación ya ha sido redactado y aprobado”. Eso sí, admite que “en este momento no es posible concretar un plazo para la puesta en servicio, se pueden indicar los próximos pasos a realizar: aprobación de la actualización de la Reprogramación de Actuaciones de ACUAMED, licitación del concurso de proyecto y obra (el pliego está redactado), redacción del proyecto constructivo por el adjudicatario y, finalmente, ejecución de las obras de reparación y puesta en servicio, previa aprobación del proyecto por la Dirección General del Agua”.



PSOE EN 2016



Los entonces diputados nacionales del PSOE de Almería Sonia Ferrer y Juan Giménez mantuvieron en febrero de 2016 un encuentro con el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, en el que le trasladaron la Proposición no de Ley registrada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados para que se iniciaran cuanto antes las obras de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, que quedó inutilizada por una riada en septiembre de 2012.



En la iniciativa, los socialistas detallaban que en los Presupuestos Generales del Estado de los años 2014, 2015 y 2016 se han contemplado inversiones destinadas a su arreglo. De tal manera que en 2014 se consignaron 8,7 millones de euros; 11,6 millones en 2015 y 22,6 millones de euros (distribuidos en dos partidas de 14,5 millones, por un lado, y 8,1 millones por otro) en 2016, "sin que en ningún momento se haya ejecutado ninguna inversión".



Según Sonia Ferrer, "resulta urgente que el Gobierno lleve a cabo, sin más dilación, la puesta en servicio de la desaladora del Bajo Almanzora, ya que han pasado más de tres años desde que dejara de funcionar y no se ha arbitrado ninguna solución para su puesta en marcha", ha subrayado la diputada del PSOE, para añadir, a continuación, que esta infraestructura "es totalmente necesaria para el desarrollo económico y social de las comarcas del Almanzora y Levante almeriense".



Cinco años después, la urgencia del PSOE parece no ser tanta.