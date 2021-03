Economía Almería Centro en contra de las nuevas medidas de la Junta jueves 04 de marzo de 2021 , 07:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La asociación de comerciantes del centro de la capital se muestra disconforme con el Gobierno de la Junta por el caso omiso que hace antes sus peticiones para que replanteara las restricciones frente a la COVID-19





La asociación de comerciantes muestra su malestar ante las últimas decisiones tomadas por la Junta de Andalucía ya que a pesar de exponer su situación en varios escritos y encuentros con la administración autonómica que tenga en cuenta las singularidades del pequeño comercio a la hora de establecer las restricciones frente a la COVID-19, no ha hecho ningún caso.



El comercio minorista de Almería se encuentra al límite de sus fuerzas ya que después de casi un año conviviendo con las restricciones frente a la COVID: “El cierre de nuestras tiendas durante los meses de confinamiento y el tener que volver a bajar la persiana cuando no ha habido margen para recuperarse tras una Navidad atípica y unas rebajas interrumpidas, nos ha colocado al borde del abismo”, como ya expresaron en la última movilización realizada a las puertas de la Delegación de Gobierno por boca de la presidenta de Almería Centro, Mari Trini Villegas.



Consideran desde la asociación de comerciantes que para las tiendas tradicionales esta situación es “surrealista y discriminatoria” y, por ello, han propuesto en multitud de ocasiones que se haga “una distinción entre los pequeños y grandes comercios, distinción que ya existe en la normativa andaluza para la aplicación de determinadas medidas, situándola en una superficie de local de 300 metros cuadrados abiertos al público”. En esta línea, también insisten que se haga diferenciación entre pequeños comercios y negocios de hostelería, “si bien son unidades de negocio similares, en los comercios el tiempo de estancia media está en quince minutos y siempre se porta mascarilla, por lo que no hay contacto estrecho prolongado y sin mascarilla”.



En el documento de reivindicaciones que hicieron llegar a la administración autonómica también solicitaban una ampliación del horario comercial hasta las 20:00 horas para “intentar paliar las pérdidas hasta ahora acumuladas”. Insisten en que los pequeños negocios “necesitan oxígeno económico tras los cierres o aperturas interrumpidas, el cierre a las 18:00 horas es una ruina económica que deja pérdidas de hasta un 60%”.



Exigen desde Almería Centro que “se contraste con datos objetivos y científicos la toma de decisiones sobre su cierre, ya que no está contrastado que el pequeño comercio sea un foco de contagio ni que el cierre de los mismos haya mejorado la tasa de contagios así como la modificación del horario comercial”, que se les permita abrir hasta las 20:00 como mínimo ya que se cumplen todas las normas higiénico - sanitaria, el aforo está muy controlado y están a pie de calle con las puertas abiertas, con lo que hay ventilación, cosa que no ocurre en otros espacios donde no se controla en absoluto el aforo, no hay ventilación pero si hay aglomeraciones de personas.



“Somos parte esencial para la solución a la “pandemia económica” y así se nos debe de considerar”, concluyen los comerciantes. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.