El Gobierno reducirá a la mitad las plazas de acogidas de inmigrantes irregulares lunes 28 de noviembre de 2022 , 09:12h

Hasta octubre llegaron a la costa el 55% del total correspondiente a todo 2021 La inmigración irregular que llega al Estado español por las costas se está reduciendo, según el análisis del Gobierno que preside Pedro Sánchez, por lo que en consonancia con ello, para los años 2023 y siguientes ya ha previsto reducir el número de plazas de acogida y el dinero destinado a su atención. Según el informe consultado por Noticias de Almería, "Se aprecia un notable aumento de las personas migrantes llegadas a costas en el 2018, y tras la disminución de 2019, hay un incremento constante y mantenido durante los ejercicios 2020 y 2021" que supondría que en 2017 fueron 24.360, al año siguiente 59.863, en 2019 fueron 26.608, en 2020 se incrementaron hasta los 41.650, siguieron subiendo en 2021 hasta los 48.668, y hasta octubre de 2022 han sido 27.067. En cuanto al número de plazas que tendría Almería en el periodo 2024 a 2026 sería de 342, (menos que Sevilla y Cádiz), en tanto que en 2023 el número de plazas será de 530 (también por debajo de Sevilla y Cádiz). Se detalla que "La disponibilidad de plazas en el programa de atención humanitaria debe estar supeditada a las necesidades reales, que según los datos históricos de llegadas a costas y de beneficiarios finales de acogida en el programa AH son bastante variables. Además, es necesario tener en cuenta los perfiles de las personas migrantes, en cuanto a su vulnerabilidad, para llevar a cabo una acogida que atienda sus necesidades específicas, habilitando plazas especiales para estos beneficiarios (familias, posibles víctimas de trata, personas enfermas). En consecuencia, la presente planificación de las necesidades guarda una relación directa, específica y proporcional con el objeto del concierto, que es llevar a cabo la acogida humanitaria de las personas migrantes vulnerables llegadas a costas o por vía terrestre a Ceuta y Melilla." En este documento se describe como "escenario actual" que las plazas totales son 10.144, y para 2023 se quedarán en 5.740, y tendrán un coste anual cercano a los 120 millones de euros. Para 2024 la previsión es 4.213 plazas por valor de 84 millones de euros. Para llegar hasta ahí, el informe indica en relación a la Acogida Integral que "Actualmente, el número de plazas disponibles en este tipo de acogida es de 3244, siendo actualmente la ocupación un 60 %." y que "En el ejercicio 2023, pueden disminuirse las plazas de acogida integral no especializadas a un número de 3.048 plazas". A fecha actual, el número de plazas de acogida dedicadas al alojamiento y atención de personas que cumplen criterios de vulnerabilidad (familias, mujeres solas con hijos, personas enfermas, etc), ascienden a 1236 plazas. En consecuencia, se mantienen las plazas totales establecidas en 2022 dentro de acogida integral, reclasificando algunas de ellas en centros especializados para personas vulnerables, familias, enfermos, etc., perfiles en los que se observa un incremento importante del periodo de estancia medio, así como una menor rotación. Se estima conveniente por lo tanto planificar un total de 1.417 plazas para acogida integral de personas vulnerables. El número de plazas específicas para víctimas de trata "es necesario que se mantenga durante el ejercicio 2023", por lo que se dejará la planificación de 195 plazas totales. El número de plazas especiales abiertas en acogida integral es de 20. La gestión de estas plazas es bastante más compleja que las del resto de acogida, ya que necesitan atención especializada 24 horas al día.

