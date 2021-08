Economía Ampliar El Gobierno vuelve a enseñar las obras del AVE en el mismo punto de hace un año miércoles 11 de agosto de 2021 , 12:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ahora con motivo de la visita el jueves del ministro Felix Bolaños Era julio de 2020 cuando el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente Arias, se llevó a la prensa almeriense al tramo Los Arejos-Níjar de las obras del AVE, para supervisarlas personalmente, y demostrar que éstas seguían su curso sin haberse paralizado. Pues bien, un año y poco después, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, acudirá al mismo lugar, y también tiene anunciada la correspondiente convocatoria con los medios de comunicación. Tal como sucediera en julio de hace un año, además de la prensa, se dispondrán microbuses para que acudan representantes de la Mesa del Ferrocarril, los sindicatos, la Cámara de Comercio y parlamentarios y diputados que entonces fueron solo del PSOE, y ahora se supone que sucedderá igual, como en el caso de los representantes municipales. La visita anunciada del ministró será el viernes, el punto de encuentro será el mismo que en 2020, y el tramo que se mostrará también será el mismo, por lo que a priori no de la impresión de que las obras hayan avanzado mucho, aunque el gran titular de aquella jornada fue que las obras "acabarán en plazo". La visita de Bolaños se produce en un momento en que la Cámara de Comercio ha puesto en marcha una campaña de reivindicación del AVE, y hasta la Mesa del Ferrocarril se ha mostrado indignada por las reprogramaciones que siguen dejando a Almería en vía muerta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

