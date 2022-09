Economía El Grupo Pesquero Costa de Almería solo ejecuta un proyecto en tres años viernes 16 de septiembre de 2022 , 07:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Bajo la gerencia del inhabilitado exalcalde socialista de Carboneras que reparte los fondos europeos Condenado a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, el exalcalde socialista de Carboneras, Cristobal Fernández, se mantiene desde el uno de febrero de 2018 como gerente de la Asociación para el Desarrollo de la Costa de Almería, integrada en la Red Española de Grupos de Pesca que, a su vez, está vinculado a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura de la Secretaría General de Pesca del MAPA su gestión y dinamización. A pesar carecer de formación, fue designado por un tribunal presidido por la alcaldesa socialista de Garrucha, María Antonia López Cervantes, y en el que también participaban su segunda teniente de alcalde, la también socialista María Luisa Campoy, y el concejal socialista de Carboneras Ramón Soto, si bien la primera lo hacía como presidenta de la propia asociación, la segunda en representación de un club de mayores, y el tercero de una entidad juvenil. La inhabilitación por prevaricación no ha sido motivo suficiente para su destitución, pero tal como ha podido comprobar Noticias de Almería de la información oficial publicada por la Red Española de Grupos de Pesca, su gestión tampoco parecería ser razón para mantenerle en el cargo. Así, desde 2018 solo se ha ejecutado un proyecto de los subvencionados, insistimos que eso es lo que aparece en la documentación oficial, en la que se detalla que con un presupuesto de 3.380.990 euros hasta 2020, solo se ha ejecutado un proyecto valorado en 34.875 euros. Nada más. Es también significativo que las subvenciones para los proyectos sumen tan solo 473.000 euros siendo el presupuesto casi seis veces más, y que por tanto, la ejecución, porcentualmente sea de poco más del 7%. Los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP), que manejan principalmente fondos de la Unión Europea que ellos reparten, son asociaciones público-privadas formadas por representantes de los sectores pesquero y acuícola, además de por otros miembros de la comunidad local, que trabajan para implementar una Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) para su zona. Actúan, por tanto, como dinamizadores del territorio, asumiendo la responsabilidad directa de la gestión y aplicación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), siguiendo las líneas que marca el Reglamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 y el Reglamento (UE) 508/2014, de 15 de mayo de 2014 en este ámbito. Desde este apartado podrá consultar los GALP constituidos en España en el periodo FEMP. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

