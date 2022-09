Economía El GDP del Poniente ha ejecutado el 7,2% de los 2,3 millones que ha manejado domingo 18 de septiembre de 2022 , 10:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación del Litoral del Poniente Almeriense (ALPA) está reconocida como Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) por la Dirección General de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y su Estrategia de Desarrollo Local Participativo “PONIENTE LITORAL” ha sido seleccionada, consiguiendo una financiación de 2.296.176 Euros para los proyectos acogidos a dicha Estrategia. Esta ayuda está financiada en un 85% por la Unión Europea a través del FEMP, siendo la contribución financiera aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía el 15% restante. Según datos consultados por Noticias de Almería, este GALP que alcanza a los municipios deAdra, Balanegra, Balerma y Roquetas de Mar, tiene un presupuesto financiero de 1.836.940,80 €, y acumula 2.266.515,80 € de subvenciones para diversos proyectos desde 2017, cuya ejecución es del 7,2%. El Grupo Pesquero Costa de Almería solo ejecuta un proyecto en tres años Leer más En 2017 se asignaron 214.788 €, y se ejecutaron 42.176 €, al año siguiente fueron 986.197 € y se gastaron 79.423 €, en 2019 el montante fue de 442.056 € y se pagaron proyectos por 41.583 €, y ya está, porque de 2020 y 2021, con una cuantía conjunta superior a los 600.000 euros, no hay información sobre ejecución. Estos datos no coinciden con los que la propia Asociación muestra en su web, y que no informa de nada en 2017, 2020, y 2021, pero en 2018 y 2019 si se ofrecen datos, siendo en el primero de los casos de 151.000 €, y en el segundo más de 71.000 €. Es decir, en los dos años que sí hay datos tanto en la Asociación como en la Red Española de Grupos de Pesca, no hay coincidencia, pero en ambos casos la ejecución queda por debajo de la cantidad manejada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.