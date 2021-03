‘El Hombre de la Sábana Santa’ convierte a Almería en epicentro de la Pasión

lunes 08 de marzo de 2021 , 18:57h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El presidente de Diputación, el alcalde de la ciudad y los miembros de FOCOAL inauguran la muestra que descubrirá a los visitantes uno de los mayores misterios del cristianismo