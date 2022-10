Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar El Hospital de La Inmaculada forma a más de medio centenar de alumnos de FP miércoles 12 de octubre de 2022 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Unidad de Formación dirige las prácticas de estudiantes de siete ciclos formativos del IES Albujaira de Huércal-Overa noticiasdealmeria.com El Hospital La Imnaculada del Área Sanitaria Norte de Almería forma a más de medio centenar de estudiantes en prácticas, de un total de siete Ciclos Formativos de Grado Medio a través del Área de Docencia. Una formación teórico-práctica fruto de un acuerdo de colaboración suscrito entre el Área de Gestión Sanitaria y el Instituto de Educación Secundaria (IES) Albujaira de Huércal-Overa. El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha mantenido un encuentro con el alumnado de los ciclos formativos de Grado Medio de Laboratorio y de Auxiliar de Enfermería, que ha tenido lugar en el salón de actos del Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, en el que ha resaltado la importancia de la formación práctica para el desarrollo de las competencias necesarias y ha incidido en que se trata de una experiencia que les hará crecer y consolidarse como futuros profesionales. En la actualidad el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería lleva a cabo la formación práctica de los ciclos formativos de: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Laboratorio, Farmacia, Informática y Documentación Clínica. Estas prácticas completan la formación laboral del alumnado mediante la capacitación profesional que no se puede adquirir en el centro docente. El aprendizaje teórico de estos alumnos es tutelado por profesores del instituto; mientras que serán los profesionales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería los encargados de tutelar la realización de las prácticas en las distintas áreas y servicios del centro. El trabajo en el Hospital La Inmaculada permitirá al alumnado conocer la organización de los servicios sanitarios y profundizar en el conjunto de competencias profesionales propias de su perfil en el ámbito de un centro hospitalario, a fin de facilitar su futura inserción profesional. Los alumnos realizan prácticas, que serán evaluadas conjuntamente por el hospital y el centro docente. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

