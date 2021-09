El Hospital La Inmaculada apuesta por el servicio de un equipo de resonancia

martes 07 de septiembre de 2021

Junto al delegado de Salud han visitado las instalaciones que comenzaron a funcionar el pasado 1 de septiembre y que ha contado con una inversión de 1,3 millones de euros





La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, acompañada por el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, y el alcalde de Huércal Overa, Domingo Fernández, ha destacado “el impulso dado por el Gobierno andaluz a las infraestructuras sanitarias en Huércal Overa”. Torregrosa, acompañada además por la dirección del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, ha comprobado la puesta en servicio del equipo de resonancia magnética en el Hospital La Inmaculada que comenzó a funcionar el pasado 1 de septiembre.



La Consejería de Salud y Familias ha invertido 1,3 millones de euros en este nuevo equipamiento que “por primera vez”, tal y como ha asegurado la delegada, “realiza resonancias en el propio hospital si necesidad de realizar desplazamientos por parte de los pacientes y usuarios”. A modo de ejemplo ha detallado que en el año 2019 se se externalizaron 8.453 pruebas de resonancia magnética en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, una cifra que muestra la necesidad de la puesta en servicio de este equipo en el Hospital La Inmaculada.



En este sentido, Torregrosa ha explicado que “con este equipamiento la Junta de Andalucía no sólo ha reforzado una mejora de calado en este hospital de referencia en el Levante sino que atendemos una demanda histórica que este Gobierno andaluz ha hecho una realidad”. La delegada ha manifestado que “en 22 años de vida que tiene el Hospital es la primera vez que cuenta con este equipo de resonancia por lo que se mejora la calidad asistencial a los pacientes, especialmente a los que se encuentran ingresados y que ya no tendrán que desplazarse”.



Torregrosa ha detallado otras nuevas mejoras desarrolladas en el Hospital como la incorporación de un segundo TAC, los nuevos ecógrafos portátiles, el ecocardio de alta resolución y la monitorización en planta que antes no existía. En total ha manifestado la delegada “estimamos que la inversión del Gobierno andaluz en estos dos años y ocho meses asciende a cerca de 3 millones de euros en equipamiento y renovación de equipos tecnológicos. A esta cifra hay que sumar las obras desarrolladas en los centros de atención primaria del AGSNA en distintos municipios como El Contador, María o Bacares, más las obras realizadas en La Inmaculada en el Area de urgencias, rehabilitación y pediatría entre otras, junto a las mejoras en Biología molecular para pruebas en el área de Laboratorio, que suman 1,5 millones de euros”.



El delegado territorial de Salud y Familias ha destacado que “las actuaciones realizadas en el Hospital La Inmaculada suponen un antes y un después para el Área Sanitaria Norte de Almería, lo que ha redundado en una disminución de la lista de espera quirúrgica en un 17 por ciento”.



El alcalde de Huércal Overa, Domingo Fernández, ha señalado que “la implantación del equipo de resonancia supone un gran avance para la comarca porque además redundará en una mejor atención al paciente que evitará tener que hacer desplazamientos para realizar este tipo de pruebas”. Fernández también ha asegurado que “tenemos que agradecer las mejoras que se están produciendo en el AGNSA fruto de la sensibilidad del Gobierno con Almería y en concreto con esta comarca”.



Para finalizar el director gerente del Área Sanitaria Norte, José Miguel Medina, ha asegurado que “el nuevo equipamiento, como la resonancia ya en servicio, con el que se está dotando el hospital tiene como objetivo mejorar la asistencia a nuestros usuarios que era una necesidad y prioridad para el equipo directivo así como conseguir mantener y aumentar el número de profesionales en esta área”.





Situación Covid-19

Juan de la Cruz Belmonte también ha realizado un balance de la situación Covid-19 en la provincia. A fecha de hoy, el delegado ha afirmado que la curva de esta quinta ola “sigue un sentido descendente de los contactos aunque continuamos pendientes de la presión hospitalaria que todavía es alta por lo que seguimos pidiendo responsabilidad a toda la sociedad para que la incidencia siga a la baja”.