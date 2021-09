Deportes La EDM KSV Syngenta inicia la temporada en judo y lucha martes 07 de septiembre de 2021 , 15:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las inscripciones se pueden realizar a lo largo del mes de septiembre, y tienen alumnos desde 3 años hasta preuniversitarios



Las escuelas deportivas municipales inician el nuevo curso con la ilusión de poder desarrollar su trabajo, dentro de la máxima normalidad posible y cumpliendo la normativa de prevención del Covid. Es el caso de KSV Syngenta, que ayer, lunes, comenzó la temporada con la novedad de una nueva modalidad, módulos intensivos, y que se suma a judo suelo y judo salud. “Los módulos intensivos son una alternativa que soluciona los desplazamientos, y que junto al protocolo afianza un judo seguro y saludable, a la vez que oxigena la más que saturada semana de estudios y obligaciones de los alumnos y alumnas”, explica el presidente de la EDM, León Granda.



KSV Syngenta brinda la posibilidad a los niños y jóvenes escolares de Almería, desde los 3 años de edad hasta preuniversitarios, de iniciarse en el judo y la lucha desde un modelo pedagógico con un marcado carácter de trabajo, compromiso, disciplina, compañerismo, etc. En esta línea, desarrolla a los deportistas en las habilidades que les permitan adquirir un equilibrio físico, y mental, a la vez que asimilan patrones motrices hasta llegar a una especificidad cada vez mayor.



Además de la formación, la escuela deportiva municipal participará en diferentes competiciones, como son los Juegos Deportivos Municipales. Liga Nacional, pruebas del calendario andaluz, y nacional. Campus Internacional, etc.



Las inscripciones se abrieron el 30 de agosto, y a día 7 de septiembre llevan 54. Todos los interesados pueden reservar plaza entrando en www.alianzaksv.com. León Granda, presidente de Alianza KSV, explica que “un año más tenemos el reto de sacar adelante una escuela de cerca de 200 niños y niñas, en año post pandemia, o mejor dicho, aún en pandemia. Solos es imposible. Por eso, quiero agradecer el apoyo del Patronato Municipal de Deportes, y el gran trabajo que realiza detrás de los clubes almerienses. También a los patrocinadores, los medios de comunicación, las familias, el equipo técnico que hay detrás… Sin ese trabajo en equipo, y la ilusión que mueve a familias y deportistas sería impensable”.



Hay que recordar que el pasado curso el PMD incorporó a la sala de tecnificación de judo del Pabellón Rafael Florido una tarifa flotante para judo. Se trata de una tarima que se encuentra a 18 centímetros del suelo, que al pisarla da la sensación de que se está flotando y que tiene unas características técnicas que ayudan a amortiguar los golpes en las caídas. Es la sala donde entrena KSV Syngenta. En definitiva, el club espera seguir con su labor pedagógica, a la vez que lograr éxitos en el ámbito andaluz y nacional, como realiza cada año y concluir la temporada en agosto de 2022 con el Campus Internacional de Judo Ciudad de Almería.

