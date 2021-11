Almería El hospital La Inmaculada incorpora una novedosa técnica para la hiperplasia benigna de próstata jueves 18 de noviembre de 2021 , 18:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La técnica evitará ingresos prolongados ya que permite el alta al día siguiente y sin necesidad de sonda vesical





El hospital La Inmaculada de Huércal Overa (Almería), perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería (AGSNA), ha incorporado un innovador tratamiento mediante láser para la hiperplasia benigna de próstata. La técnica, definida como Enucleación Prostática con Láser de Holmium (Técnica HoLEP), es un procedimiento mínimamente invasivo realizado a través de la uretra que permite la eliminación de grandes adenomas (parte de la próstata responsable de la obstrucción del flujo urinario) con un sangrado mínimo.



Las primeras intervenciones en el Hospital La Inmaculada con esta nueva técnica, que se irá incorporando progresivamente en los hospitales del SSPA, comenzaron el pasado viernes 12 de noviembre y fueron realizadas por el facultativo de Urología del AGSNA, Harold Almonte, con la colaboración del facultativo Ángel Gómez Pascual, de la Clínica Quirón de Málaga. Las ventajas principales que demuestra son una recuperación más rápida, sin necesidad de sonda uretral y una mínima estancia hospitalaria (reciben el alta a las 24 horas).



La incorporación de la Enucleación Prostática con Láser de Holmium (Técnica HoLEP) es una continuación de la apuesta por la cirugía mínimamente invasiva realizada por el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería dirigida por José Miguel Medina.



Hiperplasia de próstata

La hiperplasia benigna de próstata es una patología que afecta al 50% de los varones mayores de 60 años, creciendo esta proporción conforme aumenta la edad. Al crecer el adenoma prostático se produce una obstrucción a la salida de la orina, causando síntomas como la dificultad para iniciar la micción, chorro entrecortado o goteo terminal.



Conforme la obstrucción se cronifica, van apareciendo síntomas que afectan al llenado de la vejiga como son la urgencia por ir a orinar, la necesidad de orinar por la noche (nocturia) o la aparición de tenesmo urinario (sensación de vaciado incompleto).



