Almería Ampliar El Hospital Materno Infantil celebra el 'Día del niño hospitalizado' viernes 12 de mayo de 2023 , 20:00h El Hospital Materno Infantil Torrecárdenas ha celebrado hoy el 'Día del Niño Hospitalizado' en un acto donde se ha leído un manifiesto y que ha contado con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte; el subdirector gerente del centro hospitalario, Felipe Cañadas; y la colaboración de la presidenta de Argar, la Asociación de padres de niños y adolescentes con cáncer de Almería, Rosa Onieva.

