EEUU sigue sin poner fecha a la retirada del plutonio de Palomares

viernes 12 de mayo de 2023 , 23:29h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido esta tarde en el despacho oval de la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La visita tiene lugar menos de un año después de que ambos mandatarios firmaran en Madrid una ambiciosa Declaración Conjunta, la primera en más de 20 años, que recoge múltiples ámbitos de colaboración para profundizar la relación bilateral.

Podría parecer una gran noticia, pero no es la primera vez que EEUU dice a España que "cuanto antes" retirarán la tierra contaminada de Palomares, por lo que el resultado del encuentro entre Biden y Sánchez en ese sentido, aún esta por ver.

Ambos líderes han destacado los esfuerzos conjuntos para avanzar en la promoción de los derechos humanos, la democracia y un orden internacional basado en reglas, a escala global. “Presidente Biden, le veo como un referente de la defensa de la democracia, al igual que muchos ciudadanos de todo el mundo, que nunca hubieran imaginado que la democracia se vería amenazada precisamente en Washington”, ha destacado el presidente Sánchez. “Creo que España y EEUU compartimos valores comunes. Somos aliados, amigos y socios estratégicos”, ha continuado.

Durante la reunión, ambos mandatarios se han referido a la guerra en Ucrania, reafirmando su condena a la agresión rusa y la firme voluntad de continuar apoyando a Ucrania en la defensa de su soberanía e integridad territorial. “Juntos ayudamos a Ucrania. No puedo agradecértelo lo suficiente”, ha trasladado Joe Biden al presidente Sánchez en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El presidente del Gobierno ha enfatizado la importancia de trabajar juntos para lograr una paz justa y duradera, que respete el derecho internacional y los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas, tal como propuso el presidente Zelenski en su fórmula de paz.

La visita del presidente del Gobierno a la Casa Blanca Sánchez ha tenido lugar poco antes de que España asuma la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. El presidente Sánchez ha compartido con el presidente Biden las prioridades de cara a la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, especialmente en los temas que afectan a ambos países. España impulsará una autonomía estratégica abierta, dirigida a reducir riesgos y vulnerabilidades en áreas estratégicas como la economía digital, la salud, las materias primas críticas, la seguridad energética o la seguridad alimentaria, reforzando para ello también las alianzas con otros socios, como Estados Unidos. Asimismo, se impulsarán las relaciones con América Latina y el Caribe, una región en la que España, la Unión Europea y Estados Unidos comparten intereses y que será objeto de la Cumbre UE-CELAC el próximo mes de julio.

Compromisos bilaterales: Palomares

Con ocasión de la visita, ambos Gobiernos han alcanzado importantes compromisos que profundizan la relación bilateral y que desarrollan la Declaración Conjunta de 2022 en múltiples ámbitos. España y EEUU son países amigos, aliados y socios estratégicos y mantienen una sólida relación, colaborando de manera estrecha en ámbitos como la defensa y la seguridad, especialmente en el marco de la OTAN, así como en otros foros multilaterales como Naciones Unidas o el G20.

El presidente Sánchez y el presidente Biden se han mostrado dispuestos a resolver la cuestión de los desechos nucleares en Palomares, que incluye la remoción de la tierra contaminada y su almacenamiento en territorio estadounidense. Los equipos técnicos de ambas administraciones se reunirán cuanto antes para desarrollar los detalles de esta cuestión con objeto de iniciar los trabajos de traslado de los residuos.

Ambos Gobiernos han acordado expandir la cooperación científica y tecnológica. En el importante sector del espacio, el presidente Sánchez ha anunciado que España se unirá a los acuerdos Artemis, que promueven la colaboración entre países con el objetivo de volver a la luna y preparar el futuro viaje a Marte. Asimismo, con la creación de la Agencia Espacial Española, se renovará la colaboración de España con la NASA que se lleva a cabo desde 1964 a través de las instalaciones en Robledo de Chavela, y se reforzará la cooperación bilateral en exploración espacial, en particular en Marte. Además, el Ministerio de Ciencia de España y el Departamento de Energía de EEUU van a impulsar la cooperación científica con distintos programas de investigación avanzada e intercambio de expertos en campos como la investigación cuántica o la experimentación con neutrinos, entre otros.

Durante su encuentro, el presidente Sánchez ha insistido en la importancia de defender el sistema multilateral de comercio, con una OMC modernizada en su centro, que garantice la igualdad de condiciones. Sánchez ha subrayado la relevancia de avanzar en las negociaciones comerciales entre EEUU y la Unión Europea –una cuestión que impulsará bajo la Presidencia española del Consejo de la UE–, así como en la resolución de algunos contenciosos bilaterales pendientes, como el asunto de los aranceles sobre las aceitunas negras españolas.

Trabajando juntos ante los retos globales

Por otro lado, ambos países van a intensificar su colaboración para hacer frente de manera común a los principales desafíos globales de nuestro tiempo. España y Estados Unidos han acordado aumentar su cooperación en ámbitos como el cambio climático, la migración, y han abordado los temas de la Inteligencia Artificial, los semiconductores y los retos que plantea la transformación digital.

Los presidentes Sánchez y Biden, comparten la preocupación ante la emergencia climática y la convicción de que las transiciones verde y digital redundan en la creación de oportunidades, empleo y crecimiento. Para llevarlas a cabo, son necesarias inversiones y reformas que garanticen que sus beneficios llegarán a todos los ciudadanos. Asimismo, ambos mandatarios resaltan la importancia de cooperar en el ámbito multilateral, con vistas a lograr un resultado ambicioso y equilibrado en la Cumbre del Clima (COP28) de Dubái, el próximo noviembre, especialmente con el fin de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 °C.

Ambos países trabajarán juntos para luchar contra la desertificación bajo la Alianza Internacional para la Resiliencia contra la Sequía (IDRA), iniciativa lanzada por España junto con Senegal en 2022. España, por su parte, se unirá a la iniciativa estadounidense “Net Zero Government” (NZGI), un compromiso para llegar a la neutralidad en las emisiones en el ámbito del Gobierno para 2050.

España y EEUU también van a intensificar su colaboración bilateral en materia de observación y previsión meteorológica y climática, con vistas a seguir reforzando los sistemas de alerta rápida, así como en materia de protección de los océanos. Asimismo, ambos países van a reforzar su cooperación tecnológica en energías renovables, en aras de acelerar su desarrollo e implantación.

Las migraciones son igualmente un asunto global de interés común. Estados Unidos y España se han comprometido a trabajar en promover flujos de migración ordenada, regular y segura desde América Latina, fomentando la migración basada en razones laborales. Para ello, y junto con Canadá y Estados Unidos, se ha acordado un marco trilateral de cooperación para el desarrollo de centros regionales de migración, y para expandir los programas actuales de migración circular, así como desarrollar una vía complementaria para migrantes y personas demandantes de protección internacional.

Ambos países han acordado estrechar la cooperación en regiones de especial interés para ambos. Con este objetivo, han subrayado la importancia de trabajar juntos para coordinar posiciones relacionadas con la seguridad o el desarrollo de del Sahel. Se amplía así el modelo adoptado el año pasado, cuando se creó el Grupo de Trabajo EEUU-España para Centroamérica, y que ha permitido trabajar de manera conjunta a ambas Administraciones.

En lo que respecta a la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas, ambos países han hecho hincapié en la importancia de trabajar con las instituciones regionales y los bancos de desarrollo para favorecer la creación de empleo digno y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esa región.

Por último, España va a unirse a iniciativas impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos, como la Blue Dot Network, para promover proyectos de infraestructura que cumplan los más altos estándares de calidad. España se unirá al Global Equality Fund, destinado a promover que todas las personas (incluidas las LGTBIQ+) vivan en igualdad, libertad y dignidad, y a la Global Alliance for Action against Online Gender Harassment and Abuse, para compartir buenas prácticas en la lucha contra la violencia de género.