Almería El Hospital Poniente acoge un concierto para pacientes y profesionales miércoles 13 de julio de 2022 , 15:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Integrantes de la Coral Polifónica y Camerata Ciudad de Roquetas ha interpretado diferentes piezas en el vestíbulo de Hospitalización Pacientes, familiares y profesionales del Hospital Universitario Poniente han podido disfrutar de un recital de música, a cargo de la Coral Polifónica y Camerata ‘Ciudad de Roquetas’. Una selección de los integrantes de esta agrupación musical ha interpretado diferentes piezas en un concierto desarrollado en el vestíbulo de Hospitalización del centro. La actuación se ha desarrollado gracias a la iniciativa de la agrupación musical, de la que forman parte varios profesionales del Hospital Universitario Poniente. Con este concierto han querido traer la música en directo a pacientes ingresados y a sus acompañantes, así como rendir homenaje a quienes con su trabajo han garantizado la atención a la población durante la pandemia. El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, ha dado la bienvenida a los integrantes de la Coral Polifónica y Camerata Ciudad de Roquetas, a los que ha agradecido “su iniciativa para traer la cultura hasta el hospital, acercándola a pacientes y profesionales”. Acosta ha subrayado que “esperamos que esta sea la primera de muchas actividades en las que colaboremos para mejorar la calidad de vida de las personas que deben permanecer ingresada en nuestro hospital”. En el concierto han participado 35 cantantes y 15 intérpretes musicales, que han puesto en escena un repertorio formado por conocidos boleros y piezas de bandas sonoras cinematográficas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.