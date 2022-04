Almería El Hospital Torrecárdenas expone ‘Miradas desde mi teléfono’ del neurólogo Pablo Quiroga sábado 02 de abril de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se trata de una colección de fotografías realizadas por el facultativo que estarán expuestas en las zonas aledañas al salón de actos del hospital El Hospital Universitario Torrecárdenas, dentro de las medidas recogidas en su ‘Plan de Humanización’ va a acoger una exposición de fotografías del neurólogo y neurofisiólogo clínico Pablo Quiroga. Según ha explicado el propio autor, su obra ‘Miradas desde mi teléfono’ es una percepción personal de los paisajes y costumbres diarias. La exposición podrá verse hasta el próximo lunes 18 de abril en las zonas aledañas del salón de actos del hospital. El subdirector gerente del hospital almeriense, Felipe Cañadas, ha acompañado al autor en la inauguración de esta muestra y ha señalado que “desde el Hospital Universitario Torrecárdenas entendemos que nuestro plan de humanización debe de albergar múltiples actuaciones, para pacientes y también para nuestros profesionales, así que esta exposición de nuestro compañero es un claro ejemplo de esas líneas de actuación”. Por su parte, Pablo Quiroga ha explicado que “no suelo ir con una cámara réflex por la calle, respondo a la intuición, cada vez que he tenido la sensación de que puede ser un buen momento para realizar una fotografía, la hago desde mi teléfono móvil, aunque luego pasado unos días o solo un momento la vuelva a ver y descubra que ha sido un buen momento, una buena fotografía. Soy consciente de que la belleza es algo personal y subjetiva, la belleza está en los ojos de quien mira a una persona, un paisaje, una escultura, una pintura o una fotografía”. Pablo Quiroga también ha señalado que como decía un grande de la pintura, Pablo Picasso, “un cuadro vive su vida como un ser vivo, experimenta los cambios que la vida cotidiana nos impone. Esto es lógico, ya que un cuadro solo vive gracias a quien lo mira. Pues lo mismo sucede con la fotografía, una fotografía solo vive gracias a quien la mira, por lo tanto, gracias por regalar vida a estas fotografías…”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

