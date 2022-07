Deportes El I Campeonato de Arena Base reúne a 500 deportistas de balonmano miércoles 27 de julio de 2022 , 18:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde prebenjamines hasta cadetes han disfrutado de la afición por este deporte para medirse entre los clubes de la provincia Almería ha acogido con éxito la primera edición del Campeonato de Arena Base de balonmano playa bajo la organización de Federación de Balonmano Andaluza a través de la delegación en la provincia y con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes. La cita deportiva se ha celebrado en la playa de El Palmeral de El Zapillo, con alrededor de 500 deportistas de más de 35 equipos. Los equipos de balonmano playa representantes de la capital han sido el BMP Urci Almería y AM Team Almería y de Roquetas de Mar han asistido el BMP Roquetas y, por último, el club BMP Carbotocaitos de Carboneras. Se han disputado encuentros desde las categorías prebenjamín hasta cadetes. que han contado con los siguientes ganadores: benjamín mixto, en primer puesto, BMP Urci B y, en segundo lugar, BMP Carbotocaitos. En las categorías alevín masculino, en primer lugar, BMP Urci A, seguido del BMP Carbotocaitos. En la vía femenina, el club BMP Carbotocaitos quedó en primer puesto mientras que BMP Urci ha obtenido el segundo lugar. Para el infantil masculino, el primer lugar ha sido para el BMP Carbotocaitos y, el segundo, para BMP Urci A. En la categoría femenina, el AM Team logró el primer posicionamiento seguido del club de BMP Roquetas. En cuanto a los cadetes masculinos, AM Team A logró el primer puesto y, el AM Team B, el segundo. En cadete femenino, el primer equipo fue BMP Carbotocaitos y el segundo, BMP Roquetas. Desde la delegación almeriense de balonmano resaltan que “gracias a la afición que apoya a la cantera base, es posible que se realicen estas actividades, que junto al esfuerzo de los clubes y sus miembros” se ha hecho posible que Almería sea la fiesta del balonmano playa base de la provincia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

