Capital Paola Laynez da la bienvenida a los niños saharauis del programa ‘Vacaciones en Paz’ miércoles 27 de julio de 2022 , 17:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La edil de Familia pone en valor esta iniciativa, que vuelve tras dos años de ausencia, y ha deseado un verano “feliz y en paz” a los niños, al tiempo que agradece la solidaridad de las familias de acogida La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha recibido en los jardines de Alcaldía a los niños saharauis que, tras dos años de paralización por la pandemia, pasan su verano en Almería gracias al programa ‘Vacaciones en Paz’ que, desde 1999, coordina y gestiona la Asociación Amigos del Sahara de Almería. Un programa con el que el Ayuntamiento colabora con una aportación de 8.000 euros que va destinada a sufragar parte del viaje de estos pequeños a Almería. Este verano son 38 los niños que, de entre 8 y 11 años, disfrutarán seis semanas de vacaciones, desde esta semana y hasta la primera de septiembre, en el seno de varias familias almerienses, de la capital y también de municipios de la provincia. De este modo, los niños y niñas pasarán este verano, por primera vez todos ellos, alejados de las altas temperaturas que se viven en los campos de refugiados de Tinduf, en el Sahara, donde en la época estival los termómetros pueden alcanzar fácilmente los 55ºC. Laynez ha felicitado a la Asociación Amigos del Sahara por impulsar esta iniciativa, apoyada por el Ayuntamiento, para que los niños vivan unas vacaciones en paz, pero “sobre todo, para intentar suplir esas carencias de salud con las que muchos de ellos llegan”. Además, ha agradecido el papel de las familias voluntarias, ya que “gracias a su solidaridad, cada año son más los niños que pueden disfrutar de un verano en paz”. Por último, la concejala de Familia ha repartido entre todos los niños unas mochilas de recuerdo de su visita al Ayuntamiento de la capital antes de fotografiarse con ellos y desearles unas “muy felices vacaciones” en Almería.

Calidad de vida La presidenta de la Asociación de Amigos del Sahara, María Ramírez, ha agradecido la colaboración que realiza el Ayuntamiento de Almería, “con el que siempre nos sentimos muy arropados” y que permite mejorar el cuidado de la salud de los pequeños saharauis, “principal objetivo del programa 'Vacaciones en Paz'”. Ramírez ha recordado que “todos los niños, nada más llegar, han pasado sus revisiones pediátricas y durante estas semanas vamos a intentar subsanar las patologías y carencias con las que muchos de ellos han llegado”. En este sentido, ha agradecido la atención del equipo pediátrico del Hospital Universitario Torrecárdenas . Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.