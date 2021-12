Almería El IAJ concede 96.000 euros a 15 ayuntamientos y la Diputación para empleo, igualdad y sostenibilidad viernes 03 de diciembre de 2021 , 19:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La asesora de programa del Instituto visita varios proyectos, como los realizados en Los Gallardos y Macael El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado 16 ayudas por un total de 96.235 euros para apoyar proyectos de 15 ayuntamientos y la Diputación Provincial de Almería dirigidos a jóvenes en ámbitos como la mejora de la empleabilidad y el fomento del emprendimiento, la salud, la sostenibilidad, la igualdad, la tolerancia a la diversidad, la cultura y la creatividad. Según ha manifestado la asesora de programa del IAJ en Almería, Rosa Maldonado Aguilera, “esta línea de ayudas mantiene y refuerza la necesaria colaboración entre el IAJ y la administración local, la más cercana a las personas, y facilita la participación social de los jóvenes de nuestra provincia a través de actuaciones que van a permitir que tengan más formación para encontrar empleo, a despertar su interés por emprender, a mejorar su salud y su concienciación medioambiental, a impulsar sus talentos creativos y a extender el respeto hacia la diversidad, la igualdad y la integración social de las personas con discapacidad”. Asimismo, Rosa Maldonado ha señalado que “estos proyectos, además de dinamizar a nuestros jóvenes y ofrecerles diversas oportunidades, generan a su vez empleo y actividad económica para autónomos y empresas de la provincia que prestan servicios necesarios para su desarrollo”. La convocatoria de estas ayudas hace especial hincapié en el fomento de la empleabilidad y el emprendimiento juveniles, así como en la innovación. Dentro de los 96.235 euros aprobados, se han destinado 20.775 euros a cuatro proyectos que se enmarcan en este ámbito. Promoción de la igualdad y el emprendimiento en Los Gallardos La línea de actuación que mayor número de proyectos aprobados incluye, un total de siete, es la que promueve la igualdad, la diversidad-LGTBI, la tolerancia, la inclusión de la juventud con discapacidad y la prevención de la violencia de género, que suma 37.285 euros en ayudas. Uno de los proyectos es el impulsado por el Ayuntamiento de Los Gallardos, que ha realizado las ‘Jornadas municipales sobre talento juvenil y emprendimiento 2021’, en las cuales ha participado la asesora provincial de programa del IAJ. Estas jornadas, financiadas por el Instituto Andaluz de la Juventud con 3.131,50 euros y han incluido actividades como un curso de inglés para jóvenes emprendedores; charlas de educación sexual, alimentación y hábitos saludables; un taller de repostería y otro de pintura en el cual se decoró un banco del municipio con los colores de la bandera LGTBI; un taller de primeros auxilios y la realización de un mosaico por parte de personas con discapacidad. Rosa Maldonado también ha asistido hoy a la clausura de la iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de Macael, ‘Proyecto Katorce-30. En mi cuerpo mando yo’ , que cuenta con una ayuda de 6.000 euros. En la jornada de hoy, llevada a cabo en el IES Juan Rubio Ortiz del municipio, se ha impartido al alumnado una charla de concienciación sobre inclusión de las personas con discapacidad. En el marco de este proyecto también se han realizado charlas sobre ciberacoso, diversidad LGTBI, gestión de estrés y ansiedad, etc., en las que han participado un total de 350 jóvenes. En la línea de actuación de vida saludable, conocimiento del entorno natural y sostenibilidad se ha aprobado cuatro proyectos con una ayuda global de 32.275,26 euros. Y en la línea de cultura, creatividad, arte y talento juvenil se ha aprobado un proyecto con 5.898,75 euros. Ayudas para entidades locales en cinco líneas de actuación Estas subvenciones, que corresponden a la modalidad de concurrencia competitiva, se dirigen a ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades o entidades locales autónomas. Las bases reguladoras, que se han actualizado en abril de 2021 para adaptarse a la nueva realidad de la pandemia e incorporar novedades normativas en materia de subvenciones, establecen que la cuantía subvencionable llegará hasta el 75% si el proyecto presentado es superior a 6.000 euros, mientras que si el proyecto es igual o inferior a 6.000 euros la cuantía de la subvención podrá ser del 100% del proyecto. Las ayudas a entidades locales 2021 del IAJ para la realización de actuaciones en materia de juventud contemplan cinco líneas de actuación con las que se pretenden abarcar diversos y variados ámbitos de actuación: emprendimiento, empleabilidad juvenil e innovación; voluntariado juvenil y participación; igualdad, diversidad-LGTBI, tolerancia, inclusión de la juventud con discapacidad y prevención de la violencia de género; cultura, creatividad, arte y talento juvenil; y, por último, vida saludable, conocimiento del entorno natural y sostenibilidad. Los conceptos subvencionables son gastos de personal, gastos de naturaleza corriente para la prestación de servicios o adquisición de bienes necesarios para la realización de proyectos dirigidos a personas jóvenes que tengan edades comprendidas entre 14 y 30 años, ambas inclusive, salvo en el ámbito del emprendimiento, empleabilidad juvenil e innovación, en cuyo caso la edad límite será de 35 años, desarrollados por entidades locales andaluzas, siempre que tengan relación con el fomento, la promoción, el desarrollo de actividades y la formación de la juventud andaluza. Proyectos juveniles aprobados Estas son las entidades y los proyectos aprobados en esta convocatoria de ayudas del IAJ a entidades locales: 1. Programa de actividades para jóvenes ‘Capacita 7’, promovido por el Ayuntamiento de Pulpí y apoyado por el IAJ con 5.985 euros. Línea: vida saludable, conocimiento del entorno natural y sostenibilidad. 2. El legado de Fiñana. Pasado y futuro en la naturaleza, impulsado por el Ayuntamiento de Fiñana y financiado con 5.975 euros. Línea de actuación: emprendimiento, empleabilidad juvenil e innovación. 3. Olula Joven en modo eco, del Ayuntamiento de Olula del Río, cuenta con 5.451,51 euros de ayuda del IAJ. Línea: vida saludable, conocimiento del entorno natural y sostenibilidad. 4. Adra en la senda medioambiental, promovido por el ayuntamiento abderitano y apoyado por el IAJ con 5.988,75 euros. Línea de actuación: vida saludable, conocimiento del entorno natural y sostenibilidad. 5. Programa de formación para jóvenes 2021, de la Diputación de Almería. Cuenta con 8.000 euros de ayuda. Se enmarca en la línea de emprendimiento, empleabilidad juvenil e innovación. 6. Actividades de juventud en Canjáyar, impulsadas por el ayuntamiento canjilón y apoyadas con 5.963,74 euros por la Junta. Línea de actuación: igualdad, diversidad LGTBI, tolerancia, inclusión de la juventud con discapacidad y prevención de la violencia de género. 7. Jóvenes que transforman, proyecto del Ayuntamiento de Chercos financiado con 5.280,60 euros por el IAJ. Línea: igualdad, diversidad LGTBI, tolerancia, inclusión de la juventud con discapacidad y prevención de la violencia de género. 8. Proyecto Katorce-30. En mi cuerpo mando yo. Presentado por el Ayuntamiento de Macael, cuenta con una ayuda de 6.000 euros. Línea de actuación: igualdad, diversidad LGTBI, tolerancia, inclusión de la juventud con discapacidad y prevención de la violencia de género. 9. Concurso de cortos ‘Miradas adolescentes’ y Congreso Almería Ciudad Amiga de la Infancia, promovido por el Ayuntamiento de Almería y apoyado por el IAJ con 6.624,75 euros. Línea: igualdad, diversidad LGTBI, tolerancia, inclusión de la juventud con discapacidad y prevención de la violencia de género. 10. Acción multidisciplinar para jóvenes de Vera. Proyecto presentado por el ayuntamiento abderitano en la línea de vida saludable, conocimiento del entorno natural y sostenibilidad financiado con 14.850 euros por el IAJ. 11. Taller de empatía sobre discapacidad e igualdad de género, del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, apoyado con una ayuda de 4.284,80 euros. Línea de actuación: igualdad, diversidad LGTBI, tolerancia, inclusión de la juventud con discapacidad y prevención de la violencia de género. 12. Uleila Emprende, presentado por el Ayuntamiento de Uleila del Campo y financiado con 5.989,75 euros. Línea: emprendimiento, empleabilidad juvenil e innovación. 13. Las TIC y la discapacidad, promovido por el Ayuntamiento de Berja en la línea de actuación de igualdad, diversidad LGTBI, tolerancia, inclusión de la juventud con discapacidad y prevención de la violencia de género, recibe una ayuda de 6.000 euros. 14. Roces, proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Huércal de Almería y subvencionado con 5.898,75 euros, en la línea de cultura, creatividad, arte y talento juvenil. 15. Jornadas municipales sobre talento juvenil y emprendimiento 2021, del Ayuntamiento de Los Gallardos, financiado con 3.131,50 euros. Línea: igualdad, diversidad LGTBI, tolerancia, inclusión de la juventud con discapacidad y prevención de la violencia de género. 16. Activa-T 2021, proyectos que desarrolla el Ayuntamiento de Carboneras y que apoya el IAJ con 810,72 euros. Línea de actuación: emprendimiento, empleabilidad juvenil e innovación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

