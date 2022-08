ESPAÑA El IAJ obtiene el Sello de Calidad de la Información Juvenil facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Lo otorga la Agencia Europea de Información y Asesoramiento para la Juventud (ERYICA), organización independiente de organismos y redes de coordinación regionales y nacionales El Instituto Andaluz de la Juventud ha sido reconocido con el Sello de Calidad de la Información Juvenil, que reconoce la calidad de la información y la fiabilidad de la fuente que la proporciona, garantizando que ésta es objetiva e imparcial, dando además visibilidad a los servicios de información y asesoramiento para la juventud que se ofrecen desde esta entidad pública de la Junta de Andalucía. Este distintivo representa un aval para el IAJ en una de sus competencias más relevantes: el fomento de la participación, promoción, información y formación en materia de juventud. El IAJ es la primera institución española que ha conseguido este sello, además de ser la única organización en lograrlo este año 2022. El Sello de calidad de la Información Juvenil es otorgado por ERYICA, una organización europea independiente compuesta por organismos y redes de coordinación de información juvenil regionales y nacionales, que somete a los solicitantes de este distintivo a un proceso integral y participativo de evaluación en el que intervienen jóvenes andaluces y actores clave. Proceso participativo El proceso de obtención del sello de calidad ha contado con tres fases: autoevaluación de los servicios de información, evaluación por parte de los jóvenes y emisión de un informe final con las principales conclusiones de los resultados obtenidos en las diferentes fases. En primer lugar, una comisión técnica interna del IAJ preparó la identificación y evaluación de los servicios de información juvenil prestados por la entidad pública de la Junta de Andalucía. En segundo lugar, se llevó a cabo una encuesta contando con más de 50 informantes clave, que constituían una muestra representativa de toda la población receptora de la información juvenil de las ocho provincias andaluzas, con diferentes niveles académicos, culturales y socioeconómicos. Y, posteriormente, se realizó un grupo focal que validó y complementó los resultados obtenidos de las dos fases anteriores. Para finalizar el proceso, se presentó un informe preliminar en los encuentros de corresponsales juveniles provinciales organizados por el IAJ para recoger aportaciones y propuestas de los jóvenes que complementaron y validaron el informe final. Sobre este documento final del Instituto Andaluz de la Juventud, el ERYICA ha emitido un informe favorable, que es preceptivo para poder otorgar el Sello de Calidad de la Información Juvenil, con una validez de tres años, tras lo que se realizará una revisión. Durante el proceso de elaboración del informe han participado un grupo revisor de más de 50 personas jóvenes, algunos de ellos desconocían los servicios de información juvenil del IAJ y otros eran jóvenes activos implicados en la información juvenil y otros servicios: corresponsales, mediadores, participantes en Erasmus, y representantes de asociaciones juveniles, entre otros. Todos ellos han valorado de forma generalizada muy positivamente los canales de información del IAJ siendo muy altas las puntuaciones en cuanto a los aspectos visuales, lenguaje, contenido y formato, además de considerar que la información que ofrece el IAJ a la juventud es muy útil y susceptible de ser compartida. Asimismo, en este documento se recogen aspectos de mejora que serán tenidos en cuenta por el IAJ para aumentar la calidad de los servicios que ofrece. Desde 2018 La necesidad de crear un sello de calidad surge en abril de 2018 cuando ERYICA aprueba en Cascais la carta de información de la juventud europea y el Plan Estratégico de ERYICA para 2018-2023, ambos con un importante foco en la sobrecarga de información a la que se enfrentan los jóvenes. Por ello, surge la necesidad de crear un sello de calidad como símbolo visible que reconoce la calidad de la información y la fiabilidad de la fuente que la proporciona, garantizando que sea objetiva e imparcial. El sello está vinculado a un conjunto de criterios, mecanismos y herramientas de evaluación de la calidad. Una vez que una organización recibe la etiqueta, puede etiquetar los diferentes productos y servicios de información juvenil que brinda. Se ha desarrollado en el marco del Acuerdo de Asociación del Consejo de Europa-ERYICA en 2019-2020 Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.