El IAJ se suma a los actos del Orgullo LGTBI con una exposición de ilustraciones

viernes 25 de junio de 2021 , 15:34h

Las obras del artista ilustrador ‘El loco del pelo rizo’ con personajes como ‘Paca La Piraña’ o ‘La Veneno’ pueden visitarse hoy y el lunes 28 de junio en la sala de exposiciones del IAJ en Almería

Acerca de AJUDAL

‘El loco del pelo rizo’

La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería, Rosa Maldonado Aguilera, ha inaugurado hoy junto al presidente de la Asociación AJUDAL, Antonio Cintas, y su secretario, Juanmi Galdeano, una exposición de ilustraciones del artista ‘El loco del pelo rizo’, de personajes referentes del colectivo LGTBI. Con esta muestra, que se podrá visitar hoy y el 28 de junio en la sala de exposiciones de la sede del IAJ en la capital, el Instituto se suma a los actos conmemorativos del Orgullo LGTBI.La exposición, organizada por la asociación juvenil AJUDAL, reúne 20 ilustraciones realizadas por el artista Alejandro Quintano, conocido como ‘El loco del pelo rizo’, de personajes como Cristina Ortiz ‘La Veneno’, Lola Flores, Alaska, Conchita Wurst, Federico García Lorca, Mónica Naranjo o la actriz Francisca Aracil Cáceres, conocida como ‘Paca La Piraña’, quien ha participado en la inauguración descubriendo y firmando una de las ilustraciones, en la que es protagonista.Rosa Maldonado ha puesto de relieve “el compromiso del IAJ y la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta, de la cual depende el Instituto, con la promoción de una cultura de respeto a las diversas identidades de género, con el objetivo de alcanzar una integración social y una igualdad plenas en nuestra sociedad”.Por su parte, el presidente y el secretario de AJUDAL han señalado que esta muestra “tiene como objetivo promover valores como la tolerancia, la igualdad y la concienciación sobre la diversidad”. “Con esta exposición queremos contribuir a qué los jóvenes almerienses no tengan miedo de mostrar su amor y promover actividades, como ésta, que conecten con los intereses del público juvenil”, han añadido.También han asistido a la inauguración de la exposición los concejales del Ayuntamiento de Almería Miguel Cazorla y Fátima Herrera.La exposición se puede visitar hoy y el lunes 28 de junio en la sala de exposiciones de la sede del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería capital, en la calle General Tamayo 23, en horario de 10:00 a 13:00 h., con cita previa y en grupos reducidos, debido a las limitaciones de aforo impuestas por la situación de pandemia. Para conseguir la cita se puede contactar con la Asociación AJUDAL en su web http://ajudal.mozello.es/contacto/ o en el correo [email protected] AJUDAL es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y no partidista que tiene como objetivos promover los intereses y actividades de los jóvenes almerienses. Específicamente, la entidad nace para ofrecer opciones de ocio alternativo y asequible en la capital almeriense y abrir cauces de participación de los jóvenes para poner en marcha proyectos creativos, fomentando además la cultura del diálogo en el ámbito juvenil y promoviendo foros de debate sobre los temas que interesan a los jóvenes. La asociación tiene especial empeño en impulsar la participación de la juventud almeriense en el ámbito cultural.En relación con la igualdad, AJUDAL tiene entre sus fines fomentar la igualdad de géneros y de oportunidades y la no discriminación, así como visibilizar la realidad LGTBI de la juventud almeriense, reivindicando sus derechos, además de apoyar y fomentar el pleno desarrollo de las personas con diversidad funcional y de luchar contra el racismo y la xenofobia.Alejandro Quintana, ‘El loco del pelo rizo’, es el ilustrador que ha realizado las láminas de la exposición presentada hoy y que reúnen a personajes como ‘La Veneno’, ‘Paca La Piraña’, La Prohibida, Sasha Velour, Miguel Bosé, Lola Flores, Alaska, Mónica Naranjo, Ru Paul, Divine, Conchita Wurst, Bibi Andersen, La Terremoto de Alcorcón, Rosalía, Paquita Salas o Rocío Jurado, considerados como referentes en el colectivo LGTBI.El ilustrador, de origen salmantino, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca – Università di Firenze y Máster en Arquitectura y Diseño de Interiores por la Universidad de Salamanca. Comienza su andadura en el mundo del diseño de interiores, moda y gráfico en 2014, a través de ilustraciones, logos y diversos elementos publicitarios, realizando proyectos de interiorismo para Leroy Merlin y pequeñas obras de arquitectura efímera en el mundo de las escenografía y escaparatismo.Ya en el año 2015 nacerá el seudónimo de El Loco del Pelo Rizo, tras el que se esconden diferentes proyectos e ideas, mezclando ilustración, cultura e historia, a través de diversos personajes famosos de la historia, cine, literatura, arte y TV. Todo ello con la idea de unir sus citas más famosas con los rostros de aquellos que las pronunciaron, pretendiendo inspirar buenos recuerdos.