Capital Última jornada del operativo de limpieza intensiva en Cabo de Gata viernes 25 de junio de 2021 , 15:29h Tras la Fabriquilla, La Almadraba y ahora Cabo de Gata, el dispositivo alcanzará, a partir ya del próximo domingo y durante todo el mes de julio, el barrio de Retamar El dispositivo de limpieza intensiva desarrollado por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental y de la empresa concesionaria, Entorno Urbano, concluye este lunes en el barrio de Cabo de Gata. Finalizan así unas labores desplegadas a lo largo de tres jornadas, trasladadas a los lunes en respuesta a las peticiones vecinales, tratándose de una zona muy frecuentada por visitantes y turistas, particularmente en fin de semana. Tras Cabo de Gata, toma el relevo en el desarrollo del dispositivo especial el barrio de Retamar, donde el operativo permanecerá activo a lo largo del mes de julio. Como se recoge en el plano anexo, el operativo dispuesto para esta última jornada en Cabo de Gata alcanza un total de veintiséis calles, sobre las que se desplegarán operarios y maquinaria para desarrollar las tareas de limpieza. Las vías sobre las que se va a actuar, el lunes 28 de junio, como así se anuncia en la señalización dispuesta sobre la zona son: Calle Emilio Pérez

Calle Abadejo

Calle Nueva Carretas

Calle Galán

Calle Breca

Calle Salmón

Calle Rodaballo

Calle Arañas

Calle Chuclá

Calle Santos

Calle Buenavista

Calle Atún

Calle Consuelo

Calle Maya

Calle Islas Cíes

Calle Isla Tabarca

Calle Coquinas

Calle Isla Elobey

Calle Salmonete

Calle Esturión

Calle Isla de Santa Elena

Calle Jurel

Calle Erizo de Mar

Calle Poseidonia

Calle Calamar

Calle Juraicas Como se viene repitiendo cada domingo desde que se puso en marcha este dispositivo especial de limpieza intensiva, las tareas comenzarán a primera hora e irán avanzando hasta mediodía. Desde el Área de Sostenibilidad Ambiental, su responsable, Margarita Cobos, ha insistido una vez más en la necesidad de encontrar las vías sobre las que se va a actuar "libres de vehículos, atendiendo a la señalización provisional de prohibido aparcar", circunstancia que ayuda "extraordinariamente" a la tarea que se desarrolla por parte de los equipos mecánicos y humanos que participan en el dispositivo. Requiere con esta petición la "necesaria colaboración ciudadana" para el mejor desarrollo de estas tareas, pidiendo con anterioridad "disculpas" ante las molestias que ello pudiera ocasionar. El operativo de limpieza intensiva incluye en su dispositivo barrido mixto, baldeo intensivo, quitamanchas y 'quitachicles', junto a la participación de operarios y la maquinaria habitual empleada en estas labores.

