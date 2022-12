Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El IEA y Virginia Fernández Collado recuperan el testamento lírico de María Enciso

lunes 19 de diciembre de 2022 , 17:02h

El Colegio Compañía de María fue el escenario elegido para la presentación de la obra ‘María Enciso. Poesía completa’, edición literaria y presentación de Virginia Fernández Collado, que ha editado el Instituto de Estudios Almerienses (IEA). En el acto, que intervino el director del IEA, Mario Pulido, así como Antonio Sevillano y la responsable de la obra, también se realizó un recital de poemas a cargo de Fran Vargas, Juan José Ceba, Antonio Carbonell y María Gallegos.

Mario Pulido ha resaltado como el Instituto de Estudios Almerienses acogió con los brazos abiertos la propuesta de Virginia Fernández Collado al dar respuesta a los objetivos de estudio, investigación y divulgación de la Cultura Almeriense: “María Enciso es una autora almeriense que vivió sólo 41 años que dejó una importante obra de ensayo y poesía que no ha sido conocida como otros coetáneos de la generación del 27. Con esta obra ponemos en valor su trayectoria y contribuimos a la recuperación de su extensa y rica bibliografía”.

Virginia Fernández Colllado ha resaltado que “Poesía Completa es un libro imprescindible para los almerienses porque recoge el testamento lírico de María Enciso. Esta obra editada por el IEA recoge sus dos obras de poesía, más cuatro poemas inéditos en España que publicó en México”.

En este sentido, ha resaltado que es fundamental que la población almeriense pueda conocer y tener acceso a poetas como ella que estuvo silenciada y ha agradecido a Antonio Sevillano que me facilitó los libros descatalogados en España. “Sin Antonio Sevillano, que me trajo estos libros del Archivo de Arturo Medina, no habría salido este libro”, ha detallado.

Por su parte, Antonio Sevillano ha invitado a los almerienses a leer lo que ha escrito Virginia Fernández Collado y ha profundizado sobre la persona: “Es difícil disociar la obra de la persona. Ambos conceptos están entrelazados. Queremos que se conozca más sobre una paisana desconocida y olvidada entre los almerienses. Gracias al IEA por ayudar a sacar a flote a María Enciso de la desmemoria.

Sobre la obra:

María Dolores Pérez Enciso nació en Almería en 1908, en una típica casa de planta baja, en el número 27 de la calle San Ildefonso, con una fachada blanca. Murió exiliada en ciudad de México, en el año 1949. Tenía cuarenta y un años. La brevedad de su vida no le impidió dejar una magnífica obra tanto ensayística, como poética, ni haber realizado una labor humanitaria en el marco de la época revuelta que conoció Europa a finales de los años treinta.

En este volumen se reúne por primera vez la totalidad de su obra poética, poco conocida y citada entre las publicadas por los componentes de la generación del 27, cuyas mayores figuras en España fueron Federico García Lorca, Rafael Alberti y Vicente Aleixandre, entre otros. Este libro se hace más que nunca necesario para devolver a Almería una de sus mayores poetas y a la lengua castellana una escritora almeriense casi olvidada, cuyos poemas a menudo recuerdan palabras del habla almeriense.