Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Los Reyes Magos repartirán 13.000 kilos de caramelos en Almería lunes 19 de diciembre de 2022 , 16:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presidido el acto de relevo entre los emisarios salientes y los que tendrán “la misión de hacer llegar la ilusión y esperanza a los más pequeños y mayores” La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha hecho entrega esta mañana de las credenciales de sus cargos a los emisarios de Melchor, Gaspar y Baltasar en Almería, que se parecen mucho al cantaor de flamenco José Mercé, al presidente de la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería (ASOAL), Pepito Rueda; y al jugador del Unicaja Voley Moisés Cezar Dos Santos que ahora trasladarán las coronas a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. El acto, celebrado en el Salón de Plenos, ha contado con la presencia de sus antecesores en el cargo que en la Cabalgata de 2022 fueron el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Rafael Madrona, que no ha podido estar presente en el acto, pero ha enviado un mensaje desde la Embajada de España en La Habana, y el educador-mediador de Cruz Roja, Jean Michael Laurent Diatta. La alcaldesa, acompañada por el concejal de Cultura, Diego Cruz, ha felicitado a los emisarios entrantes, destacando que muchos de sus valores son idóneos para la función, “porque José Mercé siempre lleva la alegría y el arte en sus recitales, Pepito Rueda por su trabajo por la igualdad y la inclusión, y Moisés Cezar por llevar la alegría y el esfuerzo con su equipo. Tenéis la misión de cumplir el trabajo que tan maravillosamente bien hicieron los emisarios del pasado año. Quiero que trasladéis a las Reyes que los niños y niñas de Almería se han portado bien, que van a aprobar todo y que están aprendiendo mucho con ganas e ilusión”. José Mercé ha recibido las credenciales asegurando que “me siento un almeriense más desde hace tiempo y esto es un gran honor”. Por su parte, Pepito Rueda se ha mostrado “agradecido y emocionado porque me hayan elegido, porque siento que así muchas personas se verán representadas en esta cabalgata más inclusiva”. Por último, Moisés Cezar Dos Santos también ha dicho sentirse “muy honrado, muy contento por ello, porque Almería es como mi segunda casa, mi segundo hogar”. Sobre la Cabalgata de 2022, la alcaldesa ha avanzado que “será muy divertida, inclusiva y segura. Será el colofón perfecto para una Navidad que está siendo más luminosa, muy variada y participativa y en la que se repartirán 13.000 kilos de caramelos aptos para celiacos”. Como también suele ser tradición, el acto ha concluido con la entrega de una representación de la figura de cada Rey Mago a cargo del presidente de la Asociación Amigos de Belén, Manuel Martínez. Datos de la Cabalgata La Cabalgata será el acontecimiento que pondrá el broche de oro a la programación de Navidad del Área de Cultura y Educación. De cara al 5 de enero, los Reyes Magos comenzarán la visita a las 17.45 horas, con salida de la comitiva, como en anteriores años, desde la Alcazaba, para dirigirse por al balcón del Ayuntamiento de Almería, en la Plaza de la Constitución. A las siete de la tarde se iniciará la Cabalgata en la Rambla Obispo Orberá y, como siempre, recorrerá todo el centro (Puerta de Purchena, Plaza Emilio Pérez, Avenida Federico García Lorca para finalizar en el Anfiteatro de la Rambla). Para que todo se desarrolle sin imprevistos, además de un dispositivo especial de Policía Local y Protección Civil, el Ayuntamiento de Almería ha puesto de nuevo en marcha la campaña ‘Por una cabalgata segura’ con recomendaciones básicas para el público: permanecer tras las vallas, no invadir las vías por donde pasa la Cabalgata, mantener en todo momento a los menores bajo vigilancia y seguir las indicaciones de las fuerzas de orden público y la organización. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

