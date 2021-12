Capital El IES Maestro Padilla, la Parroquia de San José, la Galería Oliveros y Clara Benavides ganan el Concurso Municipal de Belenes lunes 20 de diciembre de 2021 , 19:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Área de Cultura y Educación ha reconocido el trabajo manual y originalidad, repartiendo un total de ocho premios y dos accésits No hay nada más navideño que un Belén y por eso desde el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería se incentiva su creación con el tradicional Concurso de Belenes, que tiene cuatro categorías. Hoy se ha dado a conocer a los ganadores, que coinciden en la calidad de las postales navideñas, la meticulosidad en el trabajo artesanal y la espectacularidad de la escenografía. La primera de las modalidades es de Asociaciones y Centros Educativos y Docentes, donde ha ganado el original Belén de la APA Lupa del IES Maestro Padilla, que ha recreado Cabo de Gata, con sus flamencos, el faro, las salinas, los pescadores y por supuesto el Nacimiento. Segundo lugar para la APA Indalgranada del CEIP Indalo. El ganador recibe un premio de 650 euros y el segundo, 450 euros. La segunda modalidad es para Instituciones, Entidades, Asociaciones, Parroquias, Hermandades y Cofradías. Aquí el ganador ha sido la Parroquia de San José, que envuelve a los visitantes a los orígenes de la Navidad, con cuidadas escenas de la vida de Galilea. Segundo puesto para la Catedral de Almería. El ganador recibe un premio de 650 euros y el segundo, 450 euros. La modalidad C está dedicada a los comercios, siendo el triunfador Francisco Oliveros SL, que ha creado en la Galería Comercial Oliveros un hermoso Belén, al que han dedicado dos meses de trabajo y en el que hasta se ha creado un pequeño huerto. Segundo, José Antonio Peralta Ruiz, en representación de la floristería La Gracia y la Penca. El primero recibe 500 euros y el segundo, 300 euros. La cuarta categoría es para las personas físicas. La ganadora es Clara Asís Benavides Fernández, que recibe un premio de 500 euros, y el segundo, Juan Antonio Capel César, con un galardón de 300 euros. Además, el jurado ha decidido conceder dos accésit generales de 200 euros cada una para, respectivamente, la Asociación de Discapacitados Piedras Redondas y la Asociación Amigos Mayores (ADAMA). El jurado ha valorado el trabajo manual realizado, y la originalidad del montaje (materiales, presentación artística, iluminación, pintura, ubicación de los elementos, paisaje....), la creación artística, originalidad, ingenio, esfuerzo y laboriosidad. Los belenes podrán ser visitados hasta el 5 de enero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

