Capital El II Plan Municipal de Discapacidad incluye 50 acciones martes 29 de marzo de 2022 , 16:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presentado las líneas de trabajo que, de forma transversal, se van a desarrollar hasta 2025 para ganar accesibilidad y lograr mayor inclusión El II Plan Municipal de Discapacidad 2022-2025 incluye hasta 50 acciones que, evaluadas de forma continua por las más de cuarenta asociaciones de personas con discapacidad que integran el Consejo Local de la Discapacidad, persiguen mejorar la calidad de vida de todos los almerienses, fundamentalmente de los más de 16.000 censados en la capital con alguna discapacidad física, psíquica, sensorial o mixta. Ante representantes de una treintena de asociaciones de personas con discapacidad de Almería, la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presentado este martes el II Plan Municipal de la Discapacidad que viene a ser continuidad del primero, aunque resulta “todavía más ambicioso”. Así lo ha expuesto a la par que ha agradecido la participación activa de las asociaciones que integran el Consejo Local de la Discapacidad a la hora de redactar este programa de actuación que viene a resumir las conclusiones de hasta 158 actuaciones participativas desarrolladas de cara a preparar una línea de trabajo que persigue “mejorar la calidad de vida en Almería de las personas con discapacidad, favorecer una mayor integración e inclusión en la sociedad almeriense”. Un plan que se asienta sobre cuatro principios: planificación participativa, compromiso con la accesibilidad, enfoque de la gestión basada en las personas, y transversalidad en las políticas, ha citado Laynez, que ha detallado cómo el 8% de la población censada en Almería tiene algún tipo de discapacidad. Son 16.092 las personas con grado de discapacidad física, psíquica, sensorial o mixta. El 52% de ellas son mujeres y más de la mitad tiene 65 años o más. Algunas de las acciones a ejecutar Con la idea de mejorar su calidad de vida, este II Plan Municipal de la Discapacidad, “que viene a ser un punto y seguido del primero y que ya está en vigor”, plantea diez líneas estratégicas. Cada una con varias acciones y propuestas de trabajo que se irán ejecutando a lo largo de los próximos cuatro años y que, además, ha insistido Laynez, “serán revisadas, evaluadas y analizadas en su grado de cumplimiento por las asociaciones con discapacidad”. El propósito de esta revisión continua no es otro que el de lograr la máxima cuota de éxito en las propuestas. Entre estas líneas de trabajo se pretende, entre otras acciones, colaborar con las entidades sociales en campañas de sensibilización y en la difusión de actividades organizadas por las asociaciones, además de editar una guía sobre discapacidad en lectura fácil. Incluye un programa para garantizar el acceso a las nuevas tecnologías por parte de personas con diversidad funcional y una colaboración constante con la Oficina de Vida Independiente, además de a través de programas de respiro familiar y acompañamiento. Se ejecutarán acciones, a través de otras áreas municipales, dirigidas, por ejemplo, a la adaptación progresiva de los semáforos con avisadores acústicos, la ampliación del número de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida (a día de hoy el Ayuntamiento tiene en vigor un total de 1.646 de esas tarjetas), se van a adaptar marquesinas de las paradas de autobuses a personas con discapacidad y se elevará el número de taxis adaptados. Igualmente, se incentivará la participación activa de personas con discapacidad en la comunidad a través de apoyos como la lectura fácil, intérprete de lengua de signos o información en Braïlle. En el marco de otras líneas de actuación, el Ayuntamiento, a través de este segundo Plan, fomentará prácticas en la administración local por parte del alumnado universitario o de FP con discapacidad y se favorecerá la inclusión de niños con discapacidad en las escuelas de verano municipales. De la misma forma, se pondrán a disposición de personas con discapacidad aparcamientos reservados en los entornos de centros de salud y se apoyarán programas de rehabilitación y fisioterapia en asociaciones de personas con discapacidad, “siempre en función de la demanda”. El Ayuntamiento establecerá la obligatoriedad de una reserva de, al menos, el 7% de las plazas de empleo público y bolsas de empleo generadas por la administración local (actualmente la reserva del Ayuntamiento de Almería es del 10%) para personas con discapacidad y se crearán reservas específicas para personas con discapacidad intelectual. El II Plan Municipal de Discapacidad prevé ejecutar un programa de eliminación de barreras en los entornos urbanos donde viven personas con discapacidad y se procurará la traducción a lengua de signos de los eventos promovidos por el Ayuntamiento. En colaboración con clubes deportivos se realizarán campañas de fomento de la práctica deportiva entre las personas con discapacidad y, por otra parte, Paola Laynez ha destacado la inclusión de la perspectiva de género en aquellos programas y actividades desarrollados por las asociaciones de personas con discapacidad. “Se trata de un II Plan Municipal de Discapacidad que va a poner el acento en hacer de Almería una ciudad cien por cien inclusiva, atractiva para las personas con discapacidad y accesible para todas ellas”, ha concluido la concejala. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

