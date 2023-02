Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) El impacto de los periódicos en las elecciones Isaac M. Hernández Álvarez x www.isaachernandez.es Más artículos de este autor Por miércoles 22 de febrero de 2023 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Para ganar elecciones hay que estar en los medios de comunicación impresos, si, en los tradicionales como los periódicos. El impacto de los periódicos en las elecciones puede cambiar el destino de cualquier partido político hacia un gobiern Y es que estos han sido durante mucho tiempo un canal de comunicación política y una fuente confiable de información para los ciudadanos durante los periodos electorales. A medida que se acercan las próximas elecciones, la importancia de los periódicos impresos o digitales como fuente de información se vuelve cada vez más evidente. Lo cierto es que los periódicos tienen un papel fundamental en la formación de la opinión pública. A través de la publicación de noticias, análisis y opiniones, los periódicos pueden influir en la percepción que el electorado tiene de los candidatos, líderes políticos y sus programas electorales. La prensa escrita tiene una gran capacidad para enfocarse en temas específicos y profundizar en detalles importantes, lo que puede ayudar a los votantes a tomar decisiones más objetivas. Las personas consumen información muy diferente que hace tan solo unos años, cada vez más los electores se informan a través de las redes sociales y otros medios digitales, de hecho, los medios de comunicación trabajan paralelamente su parte impresa y su parte digital para abarcar más nichos de lectores. El poder de los medios de comunicación tradicionales Los periódicos tienen motivos más que justificados para alzar la voz y demostrar la importancia de su sector en la comunicación política a través de la veracidad de sus reportajes, artículos y noticias. Estas son algunos de ellas: Alcance: Los periódicos tienen un alcance importante en términos de cobertura geográfica y llegada a diferentes sectores de la población. Aunque muchas personas pueden no comprar o leer periódicos a diario, los periódicos aún tienen una audiencia significativa y una influencia considerable en las áreas donde circulan. Profundidad: Los periódicos ofrecen en sus diferentes caneles información más detallada y analítica que otros medios de comunicación, como la televisión o las redes sociales. Esto les permite abordar temas con más profundidad y ofrecer una perspectiva más completa sobre un tema en particular. Muestra de ello son los especiales, primeras páginas, semanales, entre otros. Esto es especialmente importante en épocas electorales, donde los ciudadanos necesitan información detallada para decidirse por una opción u otra. Credibilidad: Como mencioné anteriormente, los periódicos son percibidos como una fuente de información más confiable que otros escenarios de comunicación, como las redes sociales. Esto se debe en gran parte a la larga tradición periodística, periodistas de renombre y al código ético que siguen muchos de ellos. Pluralismo: Los periódicos tienen una diversidad de perspectivas y opiniones, lo que permite a los ciudadanos tener una visión más amplia de los temas que se discuten. En las elecciones, los periódicos suelen presentar diferentes opiniones y posturas políticas, lo que permite a los ciudadanos tener una visión más completa y plural de las opciones que tienen a su disposición. El buen titular de la nota de prensa A esto hay que puntualizar la relevancia de los titulares, esas primeras palabras de escaparate a la noticia o nota de prensa. Los titulares de la prensa actual pueden tener cierta influencia en la decisión de voto de la ciudadanía, especialmente si se trata de un titular llamativo o que destaca algún aspecto importante de la información que se presenta en la noticia. Sin embargo, es difícil determinar cuánto influyen los titulares en comparación con otros factores, como el contenido de la noticia o el contexto político y social en el que se desarrollan las elecciones. Los titulares pueden afectar la percepción que los ciudadanos tienen sobre un candidato o un partido político, ya que pueden resaltar aspectos positivos o negativos de la información que se presenta. Además, los titulares pueden crear una opinión o un juicio en los ciudadanos sin necesidad de que estos lean la noticia completa, lo que puede generar una impresión errónea o sesgada. ¡Cuánta importancia tienen esas primeras palabras! Por otro lado, es importante destacar que todo consumidor de contenidos puede ser crítico con los titulares y no dejarse influenciar por ellos. Los asesores políticos piensan en como convencer y persuadir a las audiencias, más aún para aquellas personas que buscan una información más completa y objetiva antes de tomar una decisión de voto, y no se dejan llevar por los titulares llamativos o sensacionalistas. Aquí la caja negra del cerebro juega un papel fundamental, el neuromarketing político tiene mucho que decir en una sociedad del micro segundo, micro momento y micro contenido. Los titulares de los periódicos pueden tener cierta influencia en la asignación de voto de los ciudadanos, es difícil determinar su importancia en comparación con otros factores. Es importante que los ciudadanos sean críticos con la información que reciben a través de los medios de comunicación actuales y busquen una información más completa y objetiva antes de tomar una decisión a la hora de votar, aunque seguramente eso sea mucho pedir. En las campañas electorales las emociones pueden más que la razón, además, los medios de comunicación deben ser conscientes de la importancia de presentar una información equilibrada y objetiva, evitando titulares sensacionalistas o sesgados que puedan influir en la percepción de los ciudadanos. Los diarios y noticieros pueden ofrecer un punto de vista objetivo y equilibrado sobre los temas políticos y los candidatos, no siempre debido a que en ocasiones vemos como son simpatizantes o defensores de alguna corriente política, izquierda, derecha, centro y otras. El papel de los nuevos medios en la política actual Vivimos un importante y me atrevo a decir que peligroso momento en el que las redes sociales y los medios digitales están plagados de noticias falsas y desinformación, de ahí la especial relevancia de que los ciudadanos pueden confiar en los periódicos para recibir información precisa y verificada, lo que es fundamental para la toma de decisiones informadas en las elecciones. Esta es de las pocas armas que hay para combatir el famoso “a mí me dijeron” o “yo lo vi en el Facebook…” Otro dato importante de los medios de comunicación como los periódicos es su capacidad para llegar a un público diverso y amplio, pueden segmentar. A diferencia de las redes sociales y otros medios digitales, los diarios impresos o digitales tienen una base de lectores identificada, sólida y establecida, que incluye a personas de diferentes géneros, edades y niveles socioeconómicos. Esto significa que tienen un alcance mucho más amplio que otros medios de comunicación, y que pueden llegar a aquellos que no tienen acceso a la tecnología o que prefieren una forma de comunicación más tradicional. Muchos de estos medios ya contemplan suscripciones de pago a sus noticias con diferentes niveles de acceso a los contenidos. ¿Quieres información de calidad? Paga. Los periódicos en todas sus escalas, nacional, regional, provincial o local también tienen un papel importante en la promoción de la participación electoral. Un nuevo marketing político en los periódicos y medios impresos A través de la publicidad impresa o la publicación de editoriales y noticias sobre los derechos y responsabilidades de los ciudadanos en las elecciones, los periódicos pueden fomentar la participación electoral y ayudar a garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de ejercer su derecho al voto. Además, la publicación de entrevistas y perfiles de los candidatos producen cercanía, pueden ayudar a los votantes a conocer a los candidatos y sus propuestas, tener más conocimiento de quiénes participan en una contienda electoral, lo que puede fomentar la participación electoral y la toma de la decisión final, el voto. Los periódicos tienen un papel determinante en las elecciones de cualquier país. En diferentes análisis y estudios de medios de comunicación, se ha demostrado que los periódicos pueden tener un impacto significativo en la decisión de voto en periodos electorales como los que están al llegar. Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en España en 2019, encontró que el 24,8% de los encuestados había cambiado su intención de voto después de leer un artículo en un periódico. Un estudio realizado por la consultora Edelman en 2021, llamado "Barómetro de Confianza Edelman", reveló que los medios tradicionales, como los periódicos y la televisión, son las fuentes de información más confiables para los ciudadanos, mientras que las redes sociales son las menos confiables. En concreto, el estudio encontró que el 62% de los encuestados confía en los medios de comunicación tradicionales, mientras que solo el 35% confía en las redes sociales. En España, el CIS también realiza estudios periódicos sobre la credibilidad de los diferentes medios de comunicación. En su último estudio, publicado en enero de 2021, encontró que los periódicos son considerados la segunda fuente de información más confiable por los ciudadanos, después de la televisión. En concreto, el estudio encontró que el 47,9% de los encuestados confía en los periódicos para obtener información precisa y objetiva. Por tanto, es fundamental que los periódicos continúen desempeñando un papel importante en la promoción de la participación electoral. La calidad y precisión de la información que se publica en los periódicos es imprescindible para garantizar que los ciudadanos puedan tomar decisiones fundamentadas e informadas en las urnas. La incansable lucha contra la desinformación En momentos de tanta fakenews, se hace muy necesaria la difusión de información objetiva y equilibrada sobre los candidatos y las propuestas políticas para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral. Hemos visto y leído hace muy poco como en EE.UU. o en Brasil se ha puesto en tela de juicio el sistema democrático de ambos países, en gran parte por la mala información en las redes sociales, perfiles falsos y bots, o con contenidos y argumentarios de los líderes en esos países a través de medios de comunicación en su mayoría online. No es cuestión de publicar por publicar, es cuestión de decir la verdad. Sin embargo, cierto es que los medios de comunicación digitales y las redes sociales también están ganando cada vez más importancia en las elecciones, especialmente entre los jóvenes, un sector de población difícil de movilizar hacia las urnas. Por lo tanto, los periódicos y otros medios de comunicación impresos deben adaptarse a los cambios en el panorama de los medios de comunicación en dos líneas de actuación: asegurarse de que su contenido esté disponible en línea para llegar a una audiencia más amplia e incitar a participar en los días de votación. En conclusión, los medios de comunicación impresos, como los periódicos, seguirán siendo una fuente crucial de información para los ciudadanos en las próximas citas y comicios electorales. Su capacidad para llegar segmentar y llegar a un público amplio y diverso, ofrecer un punto de vista objetivo y equilibrado, y promover la participación electoral son esenciales para garantizar un proceso electoral con ciertas garantías. Los periódicos y las personas dedicadas al periodismo de manera profesional seguirán siendo cruciales en cualquier ámbito de la noticia diaria, en ellos está puesta mucha expectativa y responsabilidad para confiar el destino de cualquier de cualquier país, ciudad o pueblo. Al menos, yo lo concibo así ¿y tú?