Deportes Ampliar Isidro Leyva vuela con su pértiga hasta el oro en el Campeonato de España Absoluto miércoles 22 de febrero de 2023 , 15:51h El pertiguista, residente en Almería y entrenado por el director del PMD, Antonio Orta, ha recuperado el título con un registro de 5,45 metros Almería ha estado presente en el Campeonato de España Absoluto con una representación de élite. El evento deportivo celebrado en Madrid en el que ha participado el saltador de pértiga, Isidro Leyva, acompañado por su entrenador y director del Patronato Municipal de Deportes, Antonio Orta. El pertiguista, que reside en Almería donde entrena con Antonio Orta, recuperó el pasado fin de semana su título nacional absoluto, coronándose por segunda vez en su trayectoria deportiva como campeón de España absoluto en pista cubierta. De este modo, la medalla de oro le ha devuelto la ilusión como recompensa del trabajo bien hecho al subir al podio. En el tercer y último intento, Isidro Leyva logró la marca de 5,45 metros, tras haber conseguido las alturas 5,10 y 5,30. "Tras siete meses de parón el año pasado con motivo de una lesión, Isidro Leyva ha subrayado que "me recuperé para afrontar la temporada de verano, que fue bastante bien, llevo sin lesión desde que me recuperé, he estado todo el invierno compitiendo fuera, de momento no he hecho ninguna competición en Andalucía". Asimismo, Leyva compite esta tarde en World Athletics Indoor Tour Bronze, en una cita patrocinada por European Athletics, desde Croacia, retransmisión que se puede seguir a través de su canal en directo (https://www.youtube.com/watch?v=9vzw97Cqji0). "Viene gente de mucho nivel, y, espero dar lo mejor de mí, estoy muy contento tras el Campeonato de España Absoluto", ha asegurado el deportista que ha sido dos veces campeón de España en pista cubierta y una al aire libre.

