Sucesos El Infoca da por controlado un incendio en Abrucena viernes 27 de agosto de 2021 , 20:48h





El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado un fuego que ha sido declarado a primera hora de la tarde en el término municipal de Abrucena, en Almería, donde actualmente los medios tratan de sofocar los restos que quedan tras su rápida actuación.



Un portavoz del servicio de extinción de incendios ha explicado a Europa Press que el siniestro ha quedado controlado sobre las 16,45 horas y ha afectado fundamentalmente a una zona de pasto y matorral sin que haya tenido tiempo de extenderse por un perímetro superior a una hectárea, por lo que posiblemente quede en un conato.



Actualmente trabajan en la zona un vehículo autobomba con dos bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente después de que, en los primeros momentos, se movilizaran un avión de carga en tierra T-1, un técnico de operaciones, dos grupos de bomberos forestales y agentes de Medio Ambiente.

