Ruiz expresa su 'total condena' a la 'brutal agresión' a la mujer quemada con disolvente en Almería

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha expresado su "total condena" a la "brutal agresión" a una mujer presuntamente a manos de su expareja, quien ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, acusado de haberle causado quemaduras con un disolvente.



La titular andaluza de Igualdad ha señalado que este caso "muestra otra de las caras más crueles de la violencia de género" por lo que ha expresado su "apoyo a la mujer", quien ya "está siendo atendida en el Instituto Andaluz de la Mujer", según ha indicado en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.



Ruiz ha incidido en que "lucha contra la violencia machista es cosa de todos", por lo que ha recordado que, en caso de necesitar asistencia o atención de algún tipo, el Gobierno andaluz tiene abierta la línea de atención gratuita 900200999 los 365 días del año durante las 24 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

