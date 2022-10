Es una información de noticiasdealmeria.com Economía El Ingreso Mínimo Vital en Almería no cumple las previsiones lunes 17 de octubre de 2022 , 15:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En diciembre del año 2.000 había aprobados más de 24.700 expedientes pero más de la mitad siguen a día de hoy sin ver ni un euro noticiasdealmeria.com El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a 11.732 hogares almerienses donde viven 35.832 personas, de las que 16.213 son menores, es decir, un 45% del total. Además del impacto de esta ayuda en la lucha contra la pobreza infantil, la concesión del IMV refleja también un marcado sesgo de género, ya que el 62% de los expedientes aprobados tiene a mujeres como titulares directos de las ayudas. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que el IMV está siendo una herramienta “especialmente eficaz” para aquellos hogares especialmente vulnerables en los que viven menores. Apostilla El 25 de noviembre informábamos en relación a Almería, y con datos de la Subdelegación del Gobierno, que fueron presentadas 22.470 solicitudes, de las que se habín aprobado 3.538 y se denegaron 4.693. A la cifra de las presentadas se le han detraído 675, que se consideraron duplicadas, lo que deja otra cifra, y es que esas 22.470 solicitudes, solo se han resuelto -en cualquier sentido- 8.231. El 16 de diciembre de ese año volvíamos a dar información, y en este caso ampliábamos que de un total de 25.747 expedientes, a los que restándoles los duplicados, se quedaban en 24.731. Se aprobaron hasta esa fecha 4.470 expedientes. Quedaron 20.000, y de entonces a hoy, y en supuesto de que no se hubiesen presentado más peticiones, las cifras seguirían sin cuadrar. Por otro lado, en 2020, el diputado nacional del PSOE por Almería, Indalecio Gutiérrez, estimó en 26.000 las familias de la familia que cumplirían los requisitos del Ministerio de Seguridad Social de tener ingresos inferiores a 230 euros mensuales por unidad de consumo y por tanto podrían recibir el IMV. Los cálculos realizados hasta el momento estimaban que beneficiaría a más de 850.000 hogares con un coste anual estimado alrededor de los 3.000 millones de euros, pero lo cierto es que llega a la mitad de hogares Martín señala también la apuesta del Gobierno de España por mantener el poder adquisitivo de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, “ya que el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado prevé una revaloración del 8,5%, que corresponde a la subida prevista del IPC”. En Andalucía, el IMV alcanza a 152.000 hogares y un total de 437.050 personas, mientras que a nivel nacional la cifra alcanza más de 1,4 millones de beneficiarios. En este sentido, cabe destacar que el Gobierno ha destinado más recursos que cualquier administración autonómica con estas competencias en un año normal. Desde el inicio de la tramitación, como así ha sucedido, se ha ido avanzando en la cifra de hogares protegidos, lo que ha permitido que se haya pasado de los 5.615 hogares del año pasado a los 11.732 que, en la actualidad, cuentan con el IMV en Almería. En la provincia, los hogares que, en mayor proporción, perciben el Ingreso Mínimo Vital son los integrados por una sola persona (2.401 hogares en Almería, con 565,28 euros al mes por hogar) y los hogares monoparentales formados por un adulto y un menor (1.586 hogares en la provincia, 859,33 euros al mes por unidad familiar). El Ingreso Mínimo Vital cubre la diferencia hasta un umbral de renta garantizado que varía en función del tipo de hogar contabilizando las rentas preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Incidencia en la reducción de la pobreza infantil Por edades, de media, los titulares del Ingreso Mínimo Vital tienen 43,51 años. El grupo más numeroso son las personas entre los 36 y los 45 años, que superan el 36% del total. Reducir la pobreza infantil ha sido uno de los grandes objetivos de la puesta en marcha de la prestación, que asegura una red última de seguridad para todos los ciudadanos y que garantiza un mínimo de ingresos que permita vivir dignamente. En Almería, el 45% de los perceptores del IMV son menores. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

