Economía El Instituto Social de la Marina impartirá este año 14 cursos martes 09 de marzo de 2021 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia De algunos de ellos se convocarán varios cursos a causa de la anulación por la pandemia de parte del Plan de Formación del 2020



La Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina tiene previsto realizar, dentro del Plan de Formación de 2021, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, 14 cursos que llegarán a 272 usuarios y trabajadores del mar.



El ISM es una entidad de derecho público que actúa bajo la tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre sus misiones está la protección social integral a las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero mediante la formación profesional marítima y sanitaria. Para lo que se ajusta a los sistemas de calidad ISO que homologan sus certificados haciéndolos válidos a nivel internacional.



El personal que imparte estos cursos, y el que trabaja en sus procesos de organización, tiene gran profesionalidad, integridad y especialización, que se ven reflejadas en un profundo conocimiento del sector. Las Casas del Mar, sedes de las dependencias del ISM, tienen instalaciones dotadas para esta formación, ajustadas a las nuevas necesidades de sanidad.

