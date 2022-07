El IPC ha subido 6,2 en Almería

miércoles 13 de julio de 2022 , 13:38h

Según los datos oficiales publicados hoy por el INE sobre el Índice de Precios al Consumo, el IPC en Almería subió este mes en Almería en 1,8 décimas, una décima menos que en el conjunto de Andalucía y una menos que a nivel nacional. Se sitúa así el IPC en Almería en el 10,1 , en Andalucía en el 10,5 y a nivel nacional en el 10,2.

Índices generales de provincias Resultados por provincias 13 de julio de 2022 Índice Variación mensual Variación anual Variación en lo que va de año 2022M06 2022M06 2022M06 2022M06 04 Almería Índice general 110,184 1,8 10,1 6,2 11 Cádiz Índice general 110,120 1,8 10,1 6,2 14 Córdoba Índice general 111,222 2,0 11,2 6,2 18 Granada Índice general 110,817 2,3 10,6 6,5 21 Huelva Índice general 110,981 1,7 10,9 6,3 23 Jaén Índice general 111,145 1,8 10,9 6,3 29 Málaga Índice general 110,726 2,0 10,6 6,4 41 Sevilla Índice general 110,216 1,7 10,3 6,0 Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Los incrementos de precios este mes se producen en casi todos los grupos: alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3), bebidas alcohólicas y tabaco (0,3), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8), muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar (0,3), sanidad (0,3), transporte (5,0), ocio y cultura (0,8), restaurantes y hoteles (1,2) y otros bienes y servicios (0,2). No sufre incrementos los sectores de Comunicaciones y Enseñanza.

Los precios solo bajan este mes en Almería vestido y calzado (-1,6).

Carmen Vidal, Secretaria General de UGT Almería ha valorado negativamente estos datos que presentan el IPC del mes de junio, “la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras solo va contribuir a agravar la situación. La patronal no se quiere enterar que, si sus empleados no recuperan el poder adquisitivo, no podrán adquirir sus productos y servicios y a corto o medio plazo ellos también empezarán a perder”.

Desde UGT Almería, se recuerda que en nuestra provincia se continua con 14 Convenios colectivos bloqueados por la Patronal, y en la que hay que implantar subidas salariales que compense este incremento de precios, que han llegado para quedarse, y que en todos los convenios hay que introducir cláusulas de revisión salarial, para evitar el empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras, este año un 10%, siendo una de las provincias con los salarios medios más bajos de Andalucía.

Por otro lado, todas las administraciones, Ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y el Gobierno Estatal, deben de tomar medidas que contribuyan a dar solución a la situación alarmante que atraviesan las familias trabajadoras almerienses, no es hora de subir tasas o impuestos, ni de recortar servicios del estado de bienestar, sino de reforzarlo, y ayudar a estas familias con menos recursos, especialmente aquellas afectadas por la pobreza energética.

Aunque valoramos positivamente las medidas anunciadas ayer por el Presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, destacamos el anuncio del impuesto a los beneficios extraordinarios de eléctricas y de la banca, así como la ampliación de las ayudas al transporte público y el aumento de las becas. A pesar de ello, entendemos que había que ser más contundentes en la inclusión de medidas contra la especulación reinante en algunos de los sectores responsables del ciclo inflacionista.

UGT reclama el impulso de los salarios y del poder adquisitivo de manera real con incrementos mínimos de referencia en materia salarial de un 3,5% en 2022 y exigiendo cláusulas de revisión salarial que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.