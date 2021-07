El ‘Jazz en la piel’, de Antonio Jesús García, en el Museo de Arte ‘Doña Pakyta’

viernes 16 de julio de 2021 , 09:49h

El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, el director del Museo de Arte, Juan Manuel Martín, y el fotógrafo han inaugurado la muestra que complementa al ciclo ‘Musica(s) en el museo’







Una experiencia completa en torno al mundo de la música y, más concretamente, al universo del jazz. Desde hoy y hasta el próximo 5 de septiembre, el Museo de Arte ‘Doña Pakyta’ recibe una nueva micro exposición titulada ‘Antonio Jesús García. Jazz en la piel’. Se trata de una selección de diez fotografías del almeriense, que se ofrecen además como complemento del ciclo de conciertos ‘Musica(s) en el mundo’, que se desarrollarán en los jardines del espacio durante el mes de julio. Todo ello con la producción de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, que lo organizada junto con el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería y la colaboración de Diputación.



Esta mañana, el concejal de Promoción, Carlos Sánchez, el director del Museo de Arte y la Fundación, Juan Manuel Martín, y el propio autor han inaugurado esta exposición compuesta por una decena de fotografías de varios de los artistas que participaron en el Festival Internacional de Jazz de Almería en el año 2006, como Kenny Garret, Joao Bosco, Tomatito, Michel Camilo, Jerry González o Gonzalo Rubalcaba.



Carlos Sánchez ha explicado que con esta iniciativa “presentamos otra parte más de lo que estamos realizando en Doña Pakyta, con esa mezcla de música, danza, teatro, jazz y fotografía. Esta micro exposición ofrece una visión muy particular e íntima del artista y muy respetuosa también con los músicos y su forma de tocar, los gestos, muy personales, en algo que es tan poco íntimo como un concierto abierto al público en el Auditorio. Es la magia de esta exposición y es un broche de oro para estas actividades de Doña Pakyta y para la renovación de contenidos temporales de la red museística”.



Desde el Área de Promoción celebran que “en apenas 24 horas ya se habían agotado las invitaciones para los conciertos del ciclo, lo que es una satisfacción para el Ayuntamiento de Almería y la dirección del Museo, porque indica que se está programando bien y que los almerienses están deseosos de volver a la actividad normal, puesto que nosotros no hemos parado en ningún momento, adaptando siempre los aforos a lo que la situación sanitaria permitía”.



Sobre la muestra, el director del Museo y la Fundación, Juan Manuel Martín, ha detallado que “son magníficos retratos y experimentaciones en torno al mundo del jazz y de la música, donde la luz en el escenarios, los tiempos y el ritmo y el movimiento del músico va a tener mucho que ver en la fotografía. Llevaba mucho tiempo en el cajón de los recuerdos de Antonio Jesús y un día charlando de proyectos futuros surgió la chispa de unir este trabajo con el ciclo de conciertos que estábamos programando. Fue inmediato porque no es la primera colaboración que la Fundación y desde el Museo hacemos con él. Me gustaría destacar también el folleto de la exposición, que se completa con un texto de Jacinto Castillo, que fue quien pidió a Antonio Jesús estas fotos para ilustrar sus crónicas aquel año”.



En último lugar, Antonio Jesús García, conocido también como ‘Che’ en el mundo de la cultura y la música, ha compartido que “los que conocen de mi pasión musical siempre me preguntan sobre si tengo una gran colección de fotos de conciertos y yo les digo que no, porque a los conciertos voy a dar saltos, tomar una cerveza, bailar… y las fotos de conciertos son algo serio, algo que requiere mucho trabajo. En 2006, Jacinto Castillo me propuso trabajar con él en el festival de aquel año, que fue uno de los más grandes de la historia reciente y muy centrado en el latin jazz, hice estas fotos y se quedaron en el olvido porque en el Auditorio todo estaba más limitado en el movimiento, en el tiempo para hacer las fotos… No tenía muy buen recuerdo, pero hace unos meses el crítico Carlos Aguilar estaba preparando junto a Anita Haas un libro de flamenco y jazz y me pidió algunas fotos, eso me hizo recordar este trabajo. Al revisarlo vi que el paso del tiempo le había sentado muy bien y surgió esta oportunidad casual de exponerlas”.



‘Jazz en la piel’, un viaje para rememorar la sensibilidad de los artistas, intentando siempre hacerlo bajo una óptica personal, respetuosa con los músicos, pero aportando un punto de vista propio.