Opinión Pensando ya en la Feria de 2022 Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Por domingo 18 de julio de 2021 , 06:00h



A pocas semanas de comenzar la Feria de 2021, me temo que debemos empezar a decir lo que tantas veces repito respecto de que en Almería la mejor Feria es siempre la que está por venir. Y es que las previsiones sanitarias a corto y medio plazo empiezan a dibujar un panorama en el que lo prudente es hacer lo que de manera muy probable acabemos haciendo: celebrar una Feria matizada por las restricciones debidas a la pandemia. Un año más, nos vemos obligados a aplazar la ilusión y cancelar muchos proyectos, pero estamos sujetos a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria de la Junta de Andalucía, que está mirando con especial inquietud la preocupante evolución de esta llamada quinta ola del virus. Por lo tanto, todo apunta a que los almerienses vamos a tener que volver a celebrar nuestra Feria en honor a la Virgen del Mar con unas imprescindibles medidas de seguridad sanitaria derivada de la evolución de los contagios en las últimas semanas. Tras el parón en seco del año pasado, la de 2021 apunta a ser una Feria un poco mejor que la última, pero aún lejos de los modelos y usos a los que estamos acostumbrados y tanto echamos de menos. Mucho me temo que volverá a ser necesario suprimir todas aquellas actividades que no se puedan controlar e impliquen aglomeraciones, como por ejemplo la tradicional Batalla de Flores, el Pregón que se celebra en las inmediaciones del Cable Inglés con la presencia de cientos de almerienses o los conciertos con el público de pie. Tampoco podremos contar con los habituales ambigús en el centro de la ciudad, aunque eso no supondrá el cierre de la hostelería, que lleva abierta ya varios meses y trabajando además con extraordinario celo y profesionalidad. Y todo esto lo haremos aún siendo conscientes de que la positiva respuesta que los almerienses han dado a las recomendaciones sanitarias ha posibilitado que la ciudad y la provincia estén manteniendo a raya el virus. No obstante, las ferias suponen un motivo para el contacto y parece prudente restringir al máximo la posibilidad de que puedan volver a producirse contagios, especialmente entre aquellos sectores de la población, los más jóvenes, que aún no tienen completada la pauta de vacunación. En este sentido, aprovecho para recordar algo que no importa repetir y escuchar o leer muchas veces: el virus sigue entre nosotros. Y la mejor Feria será otra vez la próxima. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 241 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)