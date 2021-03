Economía El juego online aumenta sus beneficios en España viernes 05 de marzo de 2021 , 15:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Aunque parezca mentira, existen ciertos sectores que parecen inmunes a las crisis, a las tormentas, a… prácticamente todo. Uno de ellos serían los supermercados, claro, la gente tiene que comer todos los días. Otro sería el de la salud, no solo los hospitales y clínicas, dentistas, podólogos… sino también las farmacias, ópticas e incluso veterinarios. Aunque uno que normalmente no se suele incluir entre los que más crecen es, paradójicamente, de los que no han dejado de crecer en los últimos años, ni siquiera en 2020: el juego online. Aumenta el número de casinos y grandes marcas en España Y es que no dejamos de ver que el número de casinos y casas de apuestas de nueva creación que se abren en España no para de aumentar: un ejemplo es el casino Rizk, una casa muy popular en todo el mundo y que ahora acepta jugadores de España. Porque esa es otra: hasta hace bien poquito, la variedad de casinos con licencia para operar en territorio nacional era muy escasa, pero en los últimos años el número se ha incrementado exponencialmente. En una época en la que todo va tan deprisa, donde todo parece ser de consumo rápido, es de agradecer que sigan surgiendo nuevas opciones de entretenimiento para consumir cuándo y cómo te apetezca y que los casinos, como Rizk, abran sus puertas también a jugadores españoles. El crecimiento del juego online a pesar de las restricciones 2020 ha sido un año especialmente convulso para las casas de apuestas y, en general, para todos los operadores del juego en España: en el mes de noviembre recibimos la noticia de la aprobación del Real Decreto que regula la comunicación comercial y las actividades de juego, que fue todo un jarro de agua fría y que va a suponer un cambio importante cuando entre en vigor a mediados de 2021. Tendemos, cada vez más, a ir hacia una sociedad en la que uno se sirve a sí mismo, puesto que las máquinas pueden hacerse cargo de muchísimas cosas. Esta puede que sea la clave del auge del juego online: simplemente, puedes hacer exactamente lo mismo que harías en un casino físico… pero sin necesidad de acudir a un casino físico. Incluso, con los últimos avances en realidad virtual, mixta y aumentada, parece que estés incluso allí, en vivo y en directo… pero sin estar. Hay varios juegos, como el póquer online, que se han jugado más que nunca durante 2020, algo que demuestra inequívocamente, una vez más, que los seres humanos somos animales sociales: al Texas Hold’em no puede jugar uno solo. Bueno, técnicamente sí puedes jugar tú solo, pero sería un poco raro repartirte las cartas a ti mismo. Todo apunta a que el crecimiento continuará en 2021 En términos porcentuales, además del póquer, hemos visto un incremento brutal en la ruleta y los otros juegos de cartas más habituales, como el blackjack o el bacará. Pero, en general, el mayor incremento en 2020 se produjo con las tragaperras, que representaron un importante salto de más del 30% interanual. La ruleta en vivo, es decir, la que se juega con crupieres de verdad, pero estando tú sentado en el sofá de tu casa, creció un 75% comparado con 2019… y todo parece indicar que la tendencia va a seguir al alza. Eso sí, puede que las apuestas deportivas queden algo tocadas tras la entrada en vigor del Real Decreto, pero todo lo demás goza (y parece que gozará) de buena salud. Después de todo, ¿a quién no le apetece jugar tranquilamente y a su ritmo, sin necesidad de salir de casa para nada? No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

