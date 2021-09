Deportes Ampliar El juvenil A consigue su primera victoria de la temporada martes 21 de septiembre de 2021 , 07:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El juvenil B vence por el mismo marcador y toda la Academia se pone en marcha





El juvenil A de la UD Almería obtuvo su primer triunfo de la temporada en el grupo IV de División de Honor en un partido en el que los canteranos rojiblancos fueron muy superiores al Jóvenes Promesas de Melilla. De hecho, desde que arrancó el duelo la posesión y las llegadas a la meta contraria tendrían el protagonismo del conjunto de la Academia. Así pues, los goles de Andrés, Hugo y Abel —en la primera mitad— así como el de Yepes, ya en la segunda, confirmaron el 4-0 que se reflejó en el electrónico.



Ese mismo marcador sería logrado por el juvenil B, que comanda la clasificación del grupo XIII de Liga Nacional. Un fin de semana más, el plantel que dirige Alberto Lasarte mostró su autoridad sobre el terreno de juego, llevándose su compromiso frente al Fuengirola con los tantos de Montes —en dos ocasiones— Migue y Rachad.



La categoría cadete deparó a la cantera indálica un triunfo y una derrota. El resultado positivo lo obtendría el ‘A’ en División de Honor Cadete. En concreto, fue hasta Nervión hacia donde tuvieron que desplazarse los pupilos rojiblancos para acabar ganando al CD Antonio Puerta (0-2). Por otro lado, el cadete B finalizó la jornada con un durísimo castigo en un partido en el que habría algunas fases de mayor igualdad de lo que se acabó certificando en el resultado por el que cayeron los canteranos (6-2).



Los dos infantiles se estrenaban en la temporada y, además, ambos vivían sus primeras experiencias en categorías superiores a las que estaban en el anterior ejercicio. El infantil A viviría la primera jornada de la nueva División de Honor Infantil frente al Málaga. El encuentro pudo caer de cualquier lado, pero los malagueños encontraron el modo de estar más acertados e imponerse por 2-0. En lo que respecta al infantil B, los rojiblancos caerían en casa por 1-2 ante el Pavía.



Otro de los conjuntos de la Academia que arrancaban el curso liguero fue el alevín. Los futbolistas más jóvenes de la UD Almería también debutaron en la nueva División de Honor Alevín, que es categoría autonómica, defendiendo la Ciudad Deportiva de Los Ángeles en la visita del CD Alevín. En líneas generales, gran papel el desarrollado por los rojiblancos hasta la consecución de los tres puntos tras ganar por 7 goles a 3. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

