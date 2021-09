El Gobierno reconoce que no ha hecho nada por el Cuartel de la Guardia Civil de Roquetas en tres años

martes 21 de septiembre de 2021 , 07:20h

Hace un año, en septiembre de 2020, la diputada socialista por Almería Sonia Ferrer Tesoro, apoyaba una Proposición No de Ley (PNL) del Partido Popular, para instar al Gobierno de Pedro Sánchez para que la Guardia Civil de Roquetas de Mar disponga de un nuevo cuartel en aplicación de un protocolo firmado en abril de 2018. La representante del PSOE acusó al PP en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de llegar “tarde” a reclamar este asunto, “como lo demuestra que el Gobierno de España no sólo venga trabajando desde hace tiempo en mejorar las condiciones de la Guardia Civil”, sino también en la posibilidad de abrir una nueva Comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar. Ferrer Tesoro defendió que ambas actuaciones están “plenamente justificadas” y ha reiterado “la voluntad clara y rotunda del Gobierno socialista de conseguir medidas dignas para el desarrollo del trabajo de la Guardia Civil”. “Esto es lo que mueve a este gobierno y es en lo que se lleva trabajando tiempo, de manera discreta”, ha sentenciado.

Lo cierto es que de entonces hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada, como lo reconoce el propio Ejecutivo en una respuesta dada al diputado Juan José Matarí (PP), en julio de este mismo año, y a la que ha accedido Noticias de Almería.

El Gobierno de Sánchez recuerda que el 4 de abril de 2018 se suscribió un Protocolo General de Actuaciones entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, para la ubicación de las dependencias oficiales de la Guardia Civil e incremento de efectivos. Lo que no dice la respuesta es que fue con un Gobierno del Partido Popular y con Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior.

El Gobierno de Sánchez destaca que “los protocolos de actuaciones son solo declaraciones de intenciones y no tienen vinculación jurídica alguna por las partes” con lo que parece desvincularse del mismo, y añade que “además las actuaciones contempladas no estaban presupuestadas, no se pudo ejecutar”, ya que habría que recordar que obviamente no podían estar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 porque fue el periodo en que se suscribió, y a partir de ahí, tras la moción de censura, ha sido responsabilidad del PSOE que esté o no esté en ellos.

Lo que sí hizo el Gobierno del PP en cumplimiento del protocolo de cuya validez se desvincula el PSOE, es aumentar el número de efectivos y el rango del mismo.

Destaca el Ejecutivo en la respuesta que “Con posterioridad se inició un procedimiento para que la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) informara sobre la elaboración de un Convenio, que sí tienen vinculación jurídica. Este procedimiento, que todavía no ha concluido, se encuentra en fase de negociación entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento”, si bien fuentes consultadas por este medio niegan que se haya producido ninguna negociación formal sobre este asunto.

Llama la atención que el Gobierno diga que “entre 2011 y 2018” hubo una “ausencia de inversiones y mantenimiento básico en las instalaciones” de la Guardia Civil en general, “lo que llevó a tener que implementar un plan extraordinario de inversiones, además de los planes ordinarios de las propias direcciones generales de las FCSE” por lo que “dado el estado de muchas de estas instalaciones, no se puede llegar a mejorarlas todas a la vez”. Se da la circunstancia de que en tres años no ha habido tiempo ni de arreglar instalaciones en Roquetas, ni de firmar un convenio que “comprometa” juridicamente.

Es más “El Ministerio del Interior no tiene que realizar ninguna inversión, dado que en el protocolo el Ayuntamiento de Roquetas se compromete a la cesión de un edificio municipal en perfectas condiciones y preparado para el traslado inmediato del Cuartel”, recuerdan desde el PP.

No menos sorprendente es que en abril de 2018, cuando se firmó el protocolo, el PSOE lo tildara como “nefasto para los intereses de los roqueteros” según palabras de su secretario general, José Luis Sánchez Teruel.

Por último hay que recordar también que fue la propia Sonia Ferrer quien dijo en esa Comisión que “Se trata de una petición antigua, justa y de obligado cumplimiento” lo que contradice la versión del Gobierno, y destacó que era algo “necesario” que se realice y lo calificó de “actuación urgente”, insistiendo en que “Se trata de un asunto perentorio y no puede haber más dilación en el tiempo”. Eso decía hace un año. Pero es que dos años antes, el PSOE consideraba nefasto el protocolo, y ahora el Gobierno dice que habría que hacer un convenio en base al mismo.