El masculino alevín del Club Natación Almería acaba 3º de Andalucía

El Club Natación Almería vuelve de tierras gaditanas con una Campeona de Andalucía, un gran 3o puesto por equipos masculino y un 7o puesto por equipos femenino.

El Club Natación Almería se desplazó a Cádiz con 10 nadadores y 5 nadadoras con el objetivo de quedar en una buena posición por equipos, después del gran sabor de boca en la última fase alevín oriental celebrada antes de Navidad.

El club no puede estar más satisfecho, al quedar 3o clasificado en el apartado por equipos masculino, 7o clasificado por equipos femenino y 5o clasificado en el global de un total de 47 clubes.

Estos grandes resultados hablan del gran trabajo que siempre se viene realizando en el Club Natación Almería bajo los mandos de Alfonso Palacios. Esta gran clasificación se fraguó gracias a que todo el equipo sumó puntos en todas las pruebas, mejorando marcas y luchando por medallas. Como resultado de esa lucha, Sofía Iglesias se proclamó Campeona de Andalucía en 100 m braza, además de, un gran 4o puesto en 200 m espalda y 200 m braza. Otro nadador que se colgó una medalla fue Gustas Bledis, con un bronce en 100 m libres además de un gran 4o puestos en 200 m libres y 9o en 100 m mariposa.

El resto de los nadadores estuvieron en lo más alto durante todo el fin de semana, luchando por las medallas y quedando muy cerca de ellas, como Viñet Díaz 4a en 400 m libres, Raúl Fernández 4o en 100 m espalda, 4o 200 m espalda y 10o en 1500 m libres, Lyan David Mariano 5o en 100 m mariposa, 5o en 100 m libres y 7o en 200 m mariposa, Marcos García 5o en 1500 m libres y 6o en 400 m libres, Cristina Aroca 7o en 100 m mariposa, Marcos Abad 8o en 100 m espalda, 7o en 200 m estilos y 7o en 100 m libres, Carlos Iglesias 9o en 1500 m libres y 9o en 400 m libres, y Alicia Hernández 10o en 100 m mariposa, 7o en 800 m libres y 9o 200 m braza.

El gran nivel de todo el equipo se vio reflejado en los relevos masculinos con un 4o puesto en 4x200 m libres, 5o en 4x100 m libres y 6o en 4x100 m estilos. Y en relevo femenino con un 7o puesto en 4x100 m estilos.

Enhorabuena a todos los chicos por mantenerse en todo lo alto de la natación andaluza.

