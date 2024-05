Deportes Club Natación Almería campeón provincial en categorías prebenjamín, benjamín y alevín Los más pequeños del Club Natación Almería terminan campeones de Almería gracias a su dominio durante toda la temporada martes 07 de mayo de 2024 , 14:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pasado 4 de mayo, el Club Natación Almería se desplazó a Berja para disputar la final, y última jornada, del Circuito Jóvenes Nadadores Provincial después de haber dominado en las jornadas anteriores. Los más pequeños del club estuvieron a un gran nivel dominando también la final y terminando como campeones de Almería con un total de 6.163 puntos seguido en segundo lugar del C.N. Mare Nostrum con 5.710 y C.N. Roquetas con 2.829 en tercer lugar. El Club Natación Almería se desplazó con 35 nadadores que participaron en un total de 94 pruebas en las que estuvieron sobresalientes. Entre las chicas más destacadas estuvieron Sofía Iglesias 1ª 200 m braza, 2ª 200 m libres, 3ª 100 m mariposa. Cristina Aroca 1ª 50 m mariposa, 1ª 400 m estilos y 2ª 200 m espalda. Carla Vázquez 1ª 50 m mariposa, 1ª 50 m braza y 1ª 100 m mariposa. ViñetDíaz 2ª 400 m libres, 2ª 100 m mariposa y 3ª 100 m braza. Ana Kaidi 2ª 100 m libres, 3ª 200 m estilos y 2ª 50 m libres. Alma López 2ª 200 m estilos y 1ª 50 m espalda. Loreto Guillen 2ª 50 m espalda y 2ª 50 m libres. Daniela Gutiérrez 2º 50 m mariposa y 3ª 50 m libres. Elena Saldaña 3ª 400 m libres y 3ª 50 m libres. Zaida Arias 2ª en 100 m espalda, 50 m espalda. Valeria Guillen 3ª 100 m espalda 1ª 100 m braza. Sofía Villegas 3ª 50 m braza. Carla López 3ª 200 m braza y María Mercedes Moreno 2ª 200 m espalda. Entre los chicos también destacaron Ángel Ortiz 1º en 50 m mariposa y 2º 50 m espalda. Marco Fernández 1º 50 m mariposa, 3º 50 m espalda. Fco. Javier Roca 1ª 400 m libresy 2º 100 m mariposa. Antonio Guillem 1ª 100 m libresy 3ª 50 m libres. Diego Contreras 3º 100 m libres. David Carmona 3º 50 m braza. Ander Lecumberri 2º 50 m braza. Adrián Rincón 3º en 100 m espaldas, 1º 200 m libres. Nicolás Bascuñána 3º 200 m libres. Maxim Ramón 1º 100 m mariposa, 1º 100 m braza y Ángel Prieto 3ª 200 m espalda. El gran nivel de todos los nadadores se pudo constatar en los relevos mixtos quedando 2º y 3º en 4x100 m libres,1º en 8x50 m libres,2º y 3º en 4x100 m libres y 1º y 2º en 8x50 m estilos. A partir de ahora, de la mano del máximo responsable del equipo Alfonso Palacios y el resto del cuerpo técnico, los pequeños se encuentran preparando los campeonatos de Andalucía que comienzan a partir de junio. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.