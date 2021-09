El mejor teatro vuelve este viernes al Auditorio con ‘Las Criadas’

lunes 27 de septiembre de 2021

El Maestro Padilla alzará el telón a esta adaptación que Paco Bezerra ha realizado de la obra de Jean Genet, bajo la dirección de Luis Luque





Con un reparto de lujo, formado por Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo, el Auditorio Municipal Maestro Padilla volverá a alzar el telón este viernes, 1 de octubre, a las 21.00 horas, al mejor teatro. Se trata de ‘Las Criadas’, una obra original de Jean Genet, que se presenta en una cuidada traducción y adaptación de Paco Bezerra, bajo la dirección de Luis Luque y la coproducción de Pentación Espectáculos y Teatro Español, todo ello en el marco de la programación de otoño del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.



Las entradas están ya a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la web del Área, www.almeriaculturaentradas.es, como también lo estarán en la tarde del viernes en la taquilla del propio Auditorio Municipal. Tienen un precio de 18 euros para el nivel A y de 15 euros para el nivel B. La venta de entradas se realiza de manera que se garantiza el distanciamiento entre las distintas compras.



La sinopsis es la siguiente: Las hermanas Claire y Solange Lemercier son las criadas de una dama de la alta burguesía francesa. Todas las noches inician una ceremonia perversa, un ritual donde la realidad y la ficción se mezclan en un juego mortal de cambio de identidades. Claire es la señora y Solange es Claire. Solange es la señora y Claire es Solange. Son seres alienados, faltos de identidad. No hay hermana buena y hermana mala, las dos alternan los papeles constantemente, porque ninguna existe por sí sola, porque son las dos caras de un mismo personaje. La inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de criadas las lleva a un desenlace fatal.



La obra aborda distintos aspectos de conflicto intrínsecos a la naturaleza del ser humano, como la propia identidad, las frustraciones cuando choca lo que se es y lo que se quiere ser, la pirámide social, pasiones humanas que, mal entendidas o canalizadas, devienen en el drama, el caso o la locura.



Sobre el trabajo realizado, su director, Luis Luque explica que “la elección de Ana Torrent y Alicia Borrachero no es casual. Con Ana, que ya nos habíamos enamorado y queríamos seguir explorando juntos, encontré a la Claire perfecta, un personaje que quiere ser y suplantar a su señora. De Alicia solo puedo expresar mi agradecimiento y mi admiración. Una fuerza conmovedora y una verdad interpretativa recorren el alma de Alicia para abordar el personaje de Solange. La Señora es Jorge Calvo, la elección de un actor para interpretar a la señora es un claro símbolo para entender el universo de Genet, también así, apuntala el conflicto de la identidad que subyace en toda la obra. ¿Esta señora es así o es un reflejo odioso de sus criadas? Es una pregunta que queda como provocación al público”.



Sobre su autor, Mónica Boromello, encargada de la escenografía, y Paco Bezerra, de la traducción y la versión, consideran que “Jean Genet, antes que dramaturgo, fue ladrón, chapero, vagabundo, adicto a las drogas, convicto, hijo no deseado de madre prostituta y padre desconocido. “Fui a través del robo hacia una liberación, hacia la luz”. Y es que sucedió que, estando en la cárcel, rodeado de vidas miserables, truncadas y sin futuro, Genet experimentó el trascendental deseo de la creación artística escribiendo ‘Las Criadas’, un infierno obsesivamente aséptico y esterilizado, en nuestra propuesta, donde la pureza monocromática funciona de antítesis a la extraña rutina de normalidad que pretenden enseñarnos estas dos sirvientas profundamente desgraciadas e infelices”.