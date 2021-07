Capital El Mercado Central se llena con el sabor de las Jornadas Gastronómicas de Almería martes 20 de julio de 2021 , 17:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







La cocina en directo del Área de Promoción de la Ciudad trajo a Sara Suárez, jefa de cocina, y José Manuel Cabrera, ayudante de cocina, del Restaurante Jovellanos 16



El sabor de la cocina de Almería está siendo la protagonista de las Jornadas Gastronómicas en el Mercado Central, organizadas por el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Diputación Provincial.



Los últimos en ponerse delante de los fogones han sido Sara Suárez Navarro, jefa de cocina, y José Manuel Cabrera Dueñas, ayudante de cocina, ambos del Restaurante Jovellanos 16, los cuales han explicado cómo cocinar recetas de siempre pero con los productos que se pueden encontrar hoy en día en el Mercado Central.



Sus recetas con ingredientes tradicionales y toques de innovación culinaria han sido un deleite para los más de 35 asistentes al showcooking celebrado hace unos días en la cocina en director del Área de Promoción de la Ciudad. En concreto, cocinaron ‘El jardín de la alegría’, creado con alcachofas, foie y queso, y ‘Kebab de pringá’. Riquísimos.



Ya se han celebrado 3 de las 14 jornadas que se extenderán a lo largo del año 2021, con showcookings dos veces al mes. El programa y la inscripción gratuita debe realizarse en la web siguiente: www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.