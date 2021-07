‘La Noche Sabinera’ llega este sábado a Adra

martes 20 de julio de 2021 , 23:16h

Como todos los conciertos del ‘The Juergas Live Adra 2021’, se desarrollará en el patio del colegio Mare Nostrum, con un aforo seguro y muy reducido con público sentado, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente

Mantener viva la esencia del The Juergas Rock

‘La Noche Sabinera’, segundo concierto del ‘The Juergas Live Adra 2021’, actuará en el patio del colegio Mare Nostrum el sábado 24 de julio, a las 23:00 horas (apertura de puertas a las 21:00 horas). Las entradas para disfrutar de los músicos oficiales de Joaquín Sabina están a la venta en www.thejuergasrockfestival.com y en www.adra.es, y de forma física en la taquilla del Centro Cultural, al precio de 18 euros.Pancho Varona, Antonio García de Diego y Jaime Asúa son coautores, junto a Joaquín Sabina, de más de cien canciones que en la voz áspera del cantautor de Úbeda desafiaron las barreras del espacio y del tiempo. Completan la banda Mara Barros, una de las voces más destacadas del país y actual cantante solista de Sabina, y Paco Beneyto, batería del mítico grupo ‘Viceversa’, con quien Sabina sacó disco en directo. Giran cuando Sabina descansa, con el espectáculo ‘Noche Sabinera’, un concierto repaso a todos los éxitos de Joaquín Sabina donde el público también tendrá su papel.

Cabe recordar que este festival nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de Adra y la empresa organizadora del The Juergas Rock, Berrintxe Producciones, con la intención de recuperar la música en directo en la ciudad para todos los públicos y mantener viva la esencia del The Juergas Rock. Una serie de conciertos que cumplen con todos los requisitos sanitarios recomendados por la actual situación de pandemia y que se desarrollan en el patio del colegio Mare Nostrum, con un aforo seguro y muy reducido con público sentado, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente para garantizar la distancia interpersonal. Los conciertos se realizarán hasta el 14 de agosto.



Además, el fin de semana que coincidiría con las fechas habituales del The Juergas Rock Festival, se realizará un recuerdo al festival con tres conciertos el jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de agosto. Con esta iniciativa no sólo se disfrutará de los grupos de estilos musicales que tradicionalmente suelen participar en el festival, sino que también se abrirá el abanico a estilos que agradan a todo tipo de público como el indie, rock, flamenco o música popular.